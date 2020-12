Áll a balástyai Trianon-emlékmű

Kedd délelőtt minden a helyére került, áll a helyi művész, Katona Szonja által készített balástyai Trianon-emlékmű. A templomkertben, az első és a második világháborús mementó közelében kapott helyet.

– Már tavaly gondolkoztunk azon, hogy mindenképpen méltó emléket kellene állítani a magyar történelem egyik legtragikusabb eseményének, a trianoni békediktátumnak a 100. évfordulón – mondta Ujvári László, Balástya polgármestere. Azzal folytatta, hogy erre az is inspirálta őket, hogy több határon túli, erdélyi és vajdasági településsel alakítottak ki szoros baráti kapcsolatot, és az évszázados határozatok az ottaniakat is érintették, sújtották.

A szobor a 3 éve a községbe költözött szobrász, főként láncfűrészes fafaragóként ismert Katona Szonja alkotása. A művész elárulta, az emlékműben minden többszörösen jelképes: például a térképet tartó nőalak háromból tevődik össze, Hungáriából, a pogány hitre, korszakra emlékeztető Boldogasszonyból és Szűz Máriából, Jézus Krisztus anyjából. Utóbbi kettőt manapság már egy személyként kezelik, tisztelik és Nagyboldogasszonyként emlegetik. Számos katolikus templomot szenteltek a Nagyboldogasszony tiszteletére, például Esztergomban, Székesfehérváron, Kaposváron, Kalocsán és Budapesten, illetve megyénkben Csongrádon.

– A főalak mellett szintén ismert jelképek vannak: hármas halmon nyugvó kettős kereszt, a tetején a turul madarat megjelenítő kerecsensólyommal – mondta el a borotai származású Katona Szonja, akinek Balástyán már van egy bagolyt ábrázoló fafaragása, és az országban is több helyen láthatók művei.

– Szerettük volna ünnepélyesen felavatni az emlékművet, ez a koronavírus miatt most elmarad. Nem is merek az eseményre pontos időpontot mondani, talán tavasszal, a járvány csillapultával történhet meg. Szeretnénk, hogy ebből az alkalomból határon túli testvértelepüléseink delegációi is velünk legyenek – közölte Ujvári László.

