Amíg megvan a fellépés előtti izgalom, van értelme csinálni

Generációk nőttek fel a Pom-Pom együttes koncertjein, hallgatták a kazettáikat és CD-iket, manapság pedig már az egykori rajongók gyermekei énekelnek és tapsolnak a jubiláló zenekar fellépésein. Az idén harmincéves zenekar mindig a megújulásra törekszik, azt vallják, attól lesz érdekes a dolog, ha mindig új műsort tudnak adni a közönségnek.

– Én már kezdő tanárként gi­tárral mentem be a foglalkozásokra, később az angolóráimon is gitároztam a gyerekeknek, akik fogékonyak is voltak erre. Aztán zenésztársaimmal csináltunk egy Mikulás-műsort, ami olyan jól sikerült, hogy elhatároztuk, a gyerekeknek fogunk zenélni – mesélt a harminc évvel ezelőtti indulásról Kovács Attila, a zenekar vezetője.

Vele kiegészülve a Cock­tail zenekarból alakult ki a Pom-Pom együttes 1990-ben. Eleinte gyermekdalok feldolgozásait játszották, majd miután megnyerték a a szegedi Százszorszép Dalfesztivált, saját szá­­mokat is szereztek, 1997 de­­cemberében adták ki első albumukat tíz saját dallal. Több sikeres szereplés után az egyik vezető kereskedelmi televízió műsoraiba is bekerültek, ma már szinte nincs olyan pontja az országnak, ahol nem járt az együttes.

– Évi ötven-hatvan koncertünk van, de amatőr zenekarnak tartjuk magunkat, mindenki főállás mellett csinálja a zenélést. Elég nehéz volt harminc éven át egyben tartani a bandát, sokan megfordultak nálunk az évek alatt, de erre is büszkék vagyunk, hogy ilyen sok kiváló zenészt adtunk az országnak, mint ahogy arra is, hogy ennyi tagcserét követően is megmaradt az országos hírünk – beszélt a zenekarról Kovács Attila.

– Úgy gondolom, hogy az a titka, hogy még mindig szívvel-lélekkel csináljuk. Amíg megvan bennünk a fellépés előtti drukk, az izgalom, addig van értelme zenélni. Mindig törekszünk a megújulásra, az évi két szentesi nagykoncertünkre, a Pom-Pom gyerkőcnapra és a Mikulásra mindig új műsorral készülünk – tette hozzá a zenekarvezető.

A Vincze Attila, Hegedűs Imre és Kovács Attila felállásban játszó együttes most is dolgozik, a zenekar harminc éves jubileu­mára egy új lemezbemutató koncerttel készültek, ám a járvány meghiúsította terveiket. A gyermeknapi koncertjükön idén rendhagyó módon egy te­herautón járják körbe a várost.

– A harminc év megünneplése helyett, ha mást nem, legalább harminc másodperces boldogságot adhattunk a gyerekeknek. Az új lemez anyaga egyébként már kilencven százalékban kész van, de úgy gondoltuk, ha az olimpiát egy évvel el lehetett halasztani, akkor a mi jubileumi koncertünket is, így csak jövőre tartjuk meg – beszélt a jövőről a zenekarvezető.