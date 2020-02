Április elejétől már nem szabad a madarak élőhelyeit bolygatni – tervezni kell a munkát

A madártani egyesület arra hívta fel a lakosság, valamint az önkormányzatok figyelmét, hogy a költési időszak kezdete előtt, az év első három hónapjában lehet és kell elvégezni azokat az érzékeny munkákat, amelyek áprilistól már tilosak, mert veszélyt jelentenek az állatokra.

Csongrád megye. – A fecskéket és denevéreket is érintő épületfelújítások természetvédelmi hatósági engedélykötelesek, és csak a szaporodási időszak szünetében, ősztől tavaszig végezhetők el – figyelmeztet a madártani egyesület.

A fehér gólyák elektromos hálózat oszlopaira épült fészkeinek magasító kosárra emeléséhez a megyei kormányhivatalok csak a költési időszakon kívül, március 31-ig adhatnak engedélyt. A bel- és árvízkár megelőzését szolgáló csatorna- és hullámtértisztítás, a fás szárú növények visszavágása jól tervezhető az őszi-téli időszakra, ezért indokolatlan és törvénybe ütköző a munkákat a madarak költési időszakára hagyni.

Sajnos ma is gyakori, hogy a lakott fészkeket és lakóüregeket törvénysértő és embertelen módon, akár állatok tömegeivel együtt semmisítik meg. Ezt elkerülendő szabályozzák, hogy csak a tavaszi-nyári szaporodási időszak előtt, illetve utána lehet ezeket eltávolítani, betömni, és csakis engedély birtokában.

Fecskefészkek

A felújítások óhatatlanul megsemmisítik a védett és helyenként vészesen fogyatkozó fecs­­kék, verebek, baglyok és de­­­­ne­vérek élőhelyeit, amelyek települési jelenléte jól felfogott érdekünk is. A hazai fecskeállomány már így is riasztó mértékben megfogyatkozott, felére csökkent az ezredforduló óta. Ha nem figyelünk oda rájuk, hasonlóra számíthatunk, mint ami az épületlakó házi és a mezei verebeknél, egyes baglyoknál és denevérfajoknál tör­tént.

A természetvédelmi oltalom alatt álló madarak fészkei is vé­dettséget élveznek. A fehér gólyák elektromos hálózat osz­­lopaira épült fészkeinek ma­­gasító kosárra emeléséhez a megyei kormányhivatalok csak a költési időszakon kívül, március 31-ig adhatnak engedélyt. A fészkek többsége kisfeszültségű elektromos hálózat oszlopaira épült, ezek különösen esős időben válnak veszélyessé, mert ilyenkor nagyobb a rövidzárlat veszélye. A gólyakosár érintésvédelmi szempontból megfelelő távolságra, egy méter magasra emeli a fészket a vezetékektől.

Gólyafiókák

Az áramütés a fehér gólyákat, a madarak között egyedülálló módon, már röpképtelen fiókakorban is veszélyezteti. Sok állat már a szárnypróbálgatáskor szerencsétlenül jár, mert az oszlopfejeken közvetlenül a feszültség alatt álló vezetékekre épült fészkekből a kirepülésközeli korú fiókák szárnya könnyen a „drótokhoz” érhet.

A fák és bokrok kivágása sok esetben indokolt. A bel- és árvízkár megelőzését szolgáló csatorna- és hullámtértisztítás, az elektromosvezeték-hálózat nyomvonalán túlnövő, az értékes gyepterületeket elfoglaló fás szárú növények eltávolítása, visszavágása jól tervezhető és ütemezhető az őszi-téli időszakra. Ezért indokolatlan a természetvédelmi és állatvédelmi törvénybe ütköző munkákat a madarak költési időszakára hagyni.

Énekesmadarak

A bokros, fás élőhelyekhez kö­­tődő énekesmadaraink költési szezonja már márciusban megindul a fészeképítéssel, a tojások kiköltése és a fióka­nevelés pedig április második felétől június elejéig tart. Ezt követően számos fajnak másodköltése is van június-júliusban. Éppen azért az ilyenkor végzett nagyobb bokor- és fakivágások, valamint a kísérő munkák, például a faanyag ki­­hordása a fokozottan védett állat- és növényfajok tömeges elhullását, sérülését okozza, élőhelyüket is károsítja.