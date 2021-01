Áprilisra készül el a Magyar király

Teljes körű felújítást kap a Művelődési Központ és Városi Galéria díszterme: újrafestik a falakat, felújítják a padlózatot és nyílászárókat is cserélnek. A decemberben megkezdett munkálatokat várhatóan április végére fejezik be.

Zajlik a munka a Művelődési Központban, megújul a Magyar király díszterem. Az egykori szállodaépületben működő kulturális intézmény főtermét legutóbb több mint húsz éve, 1998-ban újították fel önkormányzati támogatásból, valamint magánadakozók jóvoltából.

Decemberben a terem és előterének renoválását kezdték meg.

A kivitelezés során felújítják a színpad padozatát, újrafestik a teljes termet és felújítják a parkettát, az előtérben pedig szintén festenek, illetve díszburkolat kerül majd a csövekre.

– Örömteli események indultak el decemberben, a város egyik legimpozánsabb terme újul meg a munkák során. Elkészült a parketta felújítása, ezt követi az egész díszterem, illetve a színpad festése – ez utóbbinál egy vetítésre alkalmas felületet is ki fogunk alakítani, amit filmvetítésre is használható lesz. A munkák során a meglévő motívumokat és színvilágot fogjuk megtartani a teremben és az előtérben is – tájékoztatott Hörömpöliné Víkor Katalin, a Művelődési Központ megbízott vezetője.

Az ablakokat is kicserélik, belülre egy hőszigetelt ablak, a külső üveg részre pedig egy hőmegtartó fólia kerül majd, ami a hőmozgást fogja megakadályozni, egyben védi is a belső burkolatokat, drapériákat az erős napsugárzás káros következményeitől. A radiátorok feletti ablakokat korábban nem lehetett kinyitni, de ezt is megoldják most, így lehetővé válik a természetes szellőztetés is.