Átadták a roma tanoda vizesblokkját

Elkészült a dorozsmai roma tanoda új vizesblokkja, és már a tanítás is megkezdődött az intézményben. A most indult tanévnek harminc gyerekkel vágnak neki, már a felújított és kifestett épületben, ahol a vécét és a konyhát is rendbe szedték.

Ezt ne hagyja ki! Történetek, érdekességek, hírek és aktuális programok a Balatonról itt: likebalaton.hu. Újabb épületrészt kapott a vá­­rostól a Negyvennyolcas utcában, Kiskundorozsmán a roma tanoda bővítésére a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat. Ebben alakítottak ki egy zuhanyzós vizesblokkot, így már azok a hátrányos helyzetű gyerekek is tudnak rendesen tisztálkodni, akiknél otthon nincs fürdőszoba. A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat beszerzett egy mosó- és egy szárítógépet is, amiket szintén használhatnak a tanodások. A hivatalos átadót szerdán tartották, amelyen Nagy Mihály, a cigány önkormányzat elnöke elmondta, hogy járnak hozzájuk olyan gyerekek is, akik még sosem zuhanyoztak meleg vízzel, nekik hatalmas segítség a mostani fejlesztés. A rossz állapotú épületrészt szinte a falig vissza kellett bontaniuk, így minden teljesen új lett benne. Az új vizesblokk kialakításán kívül felújították a tanoda vécéjét és konyháját is, amit szintén rendszeresen használnak. Belgiumból jött a segítség A fejlesztésre a pénz egyik felét a város adta, a másik felének a megszerzésében pedig a Belgiumban élő Hevesi László és felesége segített. Hevesi László, aki az 1956-os forradalom után menekült el Magyarországról elmondta, hogy a Brüsszeli Segély Egyesület sietett a segítségükre, ahonnan hét­ezer eurót kaptak. Kapcsolódó cikkek Így bővül vizesblokkal a roma tanoda – Fotók Hevesi László és felesége hat éve talált rá a roma tanodára, és azóta minden évben küldenek kisebb-nagyobb adományokat. Ők a hétezer eurót az anyagköltségre adták, a város pedig a munkadíjjal szállt be az építkezésbe. Az új vizesblokkot a tanodás gyerekek szerdán birtokba is vették. Nyáron sem volt szünet Mihálffy Béla fideszes önkormányzati képviselő a megnyitó után a Délmagyarországnak elmondta, hogy minden fejlesztésnek örülnek, és hálásak a belga házaspárnak a segítségért. A képviselő szerint külön öröm, hogy a roma tanoda újult meg, hiszen a roma társadalom a tanulásnak köszönhetően tud beilleszkedni a többségi társadalomba. – A tanulás a cigányság útja – fogalmazott. Nagy Mihály lapunknak azt is elmondta, hogy a nyáron és a koronavírus-járvány miatt sem álltak le. A gyerekek ugyan nem tanultak, de táborok folyamatosan voltak. A napokban például Szik­­sósfürdőn jártak a gyerekekkel, akiket a szülők is elkísérhettek. A felzárkóztatás a cél A roma tanodával a hátrányos helyzetű, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű családok, valamint a fiatalok közösségi és tanulmányi felzárkóztatása a célja a Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak. A most kezdődő tanévnek harminc gyerekkel vágnak neki, már a felújított, zuhanyzós épületben, amit addig még ki is festenek. A roma tanoda célja a hátrányos helyzetű, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű családok, illetve a fiatalok közösségi és tanulmányi felzárkóztatása. Dosszié Szegedi hírek ÚtON: Nagyon erős a délutáni forgalom SZTE Alumni Mentorprogram: várják a leendő mentorok jelentkezését Jelentős csúszással, de megújult a Vörösmarty További cikkek a dossziéban