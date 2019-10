Az ott közlekedők szerint keskenyebb lett a vásárhelyi Rárósi út

Örülnek a vásárhelyiek a Rárósi út felújításának, azt azonban többen sérelmezik, hogy keskenyebb lett az út. A város polgármestere szerint ez nem igaz. A felújítás előtt is és most is 5,5 méter széles.

– Mi itt lakunk a Rárósi úton, vagyis tudjuk, milyen volt előtte és milyen most. Határozottan szélesebb volt – mondta Kosztolányi István, aki éppen leparkolt az út szélén. Szerinte két nagy autó csak bajosan fér el egymás mellett. Most még csak letérni sem lehet, mert a szegély mellett, a padkán még nem készült el a feltöltés.

– Ha ott lekap egy autó kereke, az magától nem jön fel többet. Reménykedjünk, hogy minél hamarabb feltöltik, megcsinálják a bejárókat is – tette hozzá. – Néhány hónapja vettünk itt, a Rárósi út mellett házat, nemsokára költözünk. Pár napja, amikor jöttek a sze­re­lők, nem tudtak beállni a bejáróra a magas padka mi­­att. A saját kezemmel kezdtem el feltölteni az itt maradt törmelékkel, hogy lehessen használni a bejárót – tudtuk meg Moldvai Sándornétól.

– A szegély egyébként je­­lenlegi állapotában nagyon veszélyes. Egy ismerősömnek például szétvágta a gumiját. Remélem, ez az állapot javul, mert az úttestre még jön egy réteg aszfalt, és akkor egy vonalba kerül az út és a szegély. A szegély melletti padkát is fel kellene tölteni, és megcsinálni a csatlakozást a bejárókhoz – mondta az asszony. Az embereket az is bosszantja, hogy semmiről nem kapnak tájékoztatást. A mun­ká­sokat kérdezgetik, de ők csak azt tudják, amit aktuálisan csinálniuk kell.

– Eddig arra panaszkodtak az emberek, hogy kátyús az út, most meg az a bajuk, hogy keskenyebb. A fene se érti ezt. Az út ugyanolyan széles, mint volt. Aki mást állít, nem mond igazat – ez a bicikliúton közlekedő Molnár András véleménye volt, aki 40 éve lakik a Rárósi úton. – Biztos, hogy keskenyebb lett az út. Ha csak azt nézzük, a teherautóm átlóg a felén. Az előbb a kukásautó jött velem szembe. Le kellett mennem a padkára, ami most még magasabban van, mint az aszfalt. Vágta a kereket. Ha ezt a mű­­­­veletet sokszor kell megis­mételni, az sokba kerülhet – panaszolta Pap Szabolcs is. – Az úttest 2×2,75 méter, vagyis 5,5 méter. Ez belterületi szabvány útszélesség. Ennyi volt korábban is. A szegély azért szükséges, mert így sokkal tartósabb lesz, igaz, többe is kerül – tudtuk meg Márki-Zay Péter polgármestertől. – Az út október végére készül el. Az aszfaltra még rá­­­­jön a kopóréteg, akkor egyforma magas lesz a szegéllyel, és a padkát is feltöltik. Minden a tervek és szabvány szerint ké­szült – erősítette meg.