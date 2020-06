Betűk és formák kelnek életre a lapokból

Még egyetemi vizsgáira tanult és tanári gyakorlatát teljesítette Menyhárt Erzsébet, amikor első könyvszobrát elkészítette. Egy lakótársától tanulta el a technikát, majd szép lassan továbbfejlesztette a lapok hajtogatásának művészetét. Ma már majdnem 300 könyv hordozza keze munkáját, de az alkotófolyamat most sem áll, hiszen íróasztalán már készülnek az újabb könyvszobrok.

A gyulai születésű, Szegeden élő lány eredetileg történelem- és magyartanár, de jelenleg az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark munkatársa. Szobrászkodni csak „másodállásban” ér rá, ennek ellenére napokig is elbíbelődik egy-egy könyvvel.

Három technika, négy év

– Éppen a napokban jegyeztem fel magamnak a 289. munkámat, ami egy gyökvonást ábrázol. A 100. alkotásomat úgy ünnepeltem, hogy a legelső szobrom mintáját újrahajtogattam. A két könyvet egymás mellé raktam, ég és föld volt köztük a különbség – mesélte Erzsébet, aki azt is hozzátette, hogy a 300. könyvnél is hasonlóra készül.

2016 óta készít szobrokat, egyik ismerősétől tanulta a hajtogatásos technikát. Később már egymaga sajátította el a bonyolultabb formákat és a vá­gásos, valamint a festéses módszert. Egy idő után ötvözte a három folyamatot.

A formák és feliratok ötlete főleg spontán születik Erzsébetnél, de ismerősei kéréseit is sokszor teljesítette már. Olyan sziluetteket ábrázoló szobrai is vannak, mint a világtérkép, egy malom, vagy éppen az esernyő alatt álló pár. Ezek mellett papírvirágokat is hajtogat.

Minden a millimétereken múlik

A könyvszobrászatnak van egy állandó folyamata, Erzsébet mindig ugyanúgy fog hozzá a különböző minták hajtogatásához.

– Az adott mintát kinyomtatom egy milliméterpapírra, kiszámolom, hogy ehhez hány oldalas könyv kell, majd annak első oldalához odaillesztem a milliméterpapírt, és a minta szerint haladok előre. Egy-egy formánál vágást is alkalmazok, ami sokkal bonyolultabb a hajtogatásnál. Elég egy rossz mozdulat az ollóval, és el is rontottuk – magyarázta a könyvszobrász az alkotás folyamatát.

Saját művei közül legkedvesebb számá­­ra a színes hő­­légballon és a lapokba formázott József Attila-idézet: „Ha tested fázik, lelkem Rád adom”.

Új életet ad a régi könyveknek

– Sokan azt hiszik, tönkreteszem a könyveket, de ez nincs így. Ezek a szobrok relevanciá­jukat vesztett, antikváriumból kiselejtezett könyvekből ké­szülnek.

Az alkotások között találhatunk múlt századi helyesírási szótárakat, de a nagy októberi szocialista forradalom 80. év­fordulójára kiadott irodalmi antológia is új funkciót nyert a belehajtogatott szerelmespár alakjával.

Külföldön volt az első kiállítása

– Hét kiállításom volt eddig. Először Szerbiába kaptam meghívást, ott több Tisza menti vá­­rosban is láthatták az alkotásaimat. Ezenkívül többek között az ópusztaszeri emlékparkban, a szegedi levéltárban, Csongrádon, Hódmezővásárhelyen és Gyulán állították ki őket. Most, a járványhelyzet alatt nem volt erre lehetőség, és ihletem sem támadt a munkához, de a kö­­zeljövőben ismét szeretném kimozdítani itthonról a könyveimet – magyarázta Erzsébet.

Kevesen könyvszobrászkodnak

A könyvszobrászat művészete felénk még nem annyira terjedt el, Erzsébet is csak közvetve láthatta más alkotók munkáit.

– Internetes csoportokban találkoztam már néhány könyvszobrásszal, de személyesen még nem. A kiállításaim alkalmával sem volt olyan lá­togató, aki esetleg foglalkozott volna ezzel. Érdeklődő azonban annál több van, so-

kan kérdezgetik a hajtogatás csínját-bínját – mondta mosolyogva.

Ennek természetesen örül az alkotó, de vannak olyan egyéni titkok a munkafolyamatban, amit ő sem árulhat el.