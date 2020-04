Bővítik a bölcsődét Makón – Galéria

156 négyzetméteres új csoportszobát alakítanak ki a makói Kálvin téri bölcsőde évek óta nem használt egykori mosodájából – hangzott el tegnap Farkas Éva Erzsébet polgármester, Székely Ildikó és Mágori András képviselő, valamint Tóthné Balázs Andrea intézményvezető sajtótájékoztatóján.

Elhangzott: a város még tavaly pályázott a bölcsőde bővítésére, a pályázat sikeréről a napokban értesítették a hivatalt.

Az 50 millió forintos fejlesztéshez nincs szükség önerőre; a most 48 férőhelyes bölcsődé­ben további 12 gyerek elhelye­zésére lesz lehetőség, és ez egyben 3 új munkahelyet is je­lent. Ráadásul új eszközöket is beszereznek, az udvari játszótér pedig 80 négyzetméterrel lesz nagyobb.

A polgármester hozzátette: a város eddig is költött a bölcsődére, hiszen a közelmúltban nap­­elemes rendszert telepítettek, sor került az ajtók-ablakok, az udvari burkolat cseréjére. Má­­gori András, aki nemcsak a makói testület Fidesz-frakciójának vezetője, de megyei képviselő is egyben, azt mondta, ez a beruházás másfél milliárdnyi, a megyén elosztott fejlesztési ke­­ret egy eleme.

– Így többen tudnak babavállalás mellett dolgozni – mondta. Tóthné Ba­­lázs Andreától azt is megtudtuk: bár eddig is el tudták helyezni a gyerekeket, az látszik, hogy a férőhelyigény az utóbbi időben növekszik.