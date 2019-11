Családbaráttá teszik a szülészetet Szegeden

277 millió forintot már elnyertek az 1929-ben épült Szülészeti- és Nőgyógyászati Klinika fejlesztésére, most újabb forrásra pályáznak, illetve cél a Családbarát Szülészet cím elnyerése is.

A Családbarát országos programban 277 millió forintot nyert a SZAKK Szülészeti- és Nőgyógyászati Klinika, jelenleg a közbeszerzési eljárás zajlik, a tervek szerint 2020-ban indul a beruházás. Ennek része lesz, hogy a 10 ágyas kórteremből kisebbeket alakítanak ki válaszfalakkal, beszereznek 12 új szoptatószéket, valamint fürdőszobákat is kialakítanak.

Megfelelni az elvárásoknak

– Vásárolunk új szülőágyakat, valamint szülőszékeket is. Utóbbira egyre többen tartanak igényt, mi pedig igyekszünk megfelelni a racionális keretek közötti elvárásoknak, így például hamarosan a császármetszéssel történő szülésekre is bejöhetnek az édesapák, ez szintén sokak kérése volt. Megújítjuk a szülőszobákat és az újszülött osztályt is, kifestjük a gyerekágyas szobákat és új ágyakat szerzünk be, valamint vajúdást segítő eszközöket is veszünk. Eddig az operált osztályon fekvőknek nem tudtuk biztosítani az aranyórát, nem volt megoldható, hogy a gyermekek itt fent legyenek 24 órán át, most viszont új eszközök beszerzésével ezt is orvosoljuk – avatott be a részletekbe Németh Gábor tanszékvezető egyetemi tanár, igazgató.

A projekt keretében az elektromos hálózatot és a vízvezetékeket is korszerűsítik, továbbá bébiágyakkal, szoptatópárnákkal és inkubátorokkal is gyarapodnak.

Folyamatosan pályáznak

A megújulást folytatni szeretnék, így idén ismét benyújtották kérelmüket a programra, ahogyan a Családbarát Szülészet cím elnyerésére is.

– Ismét 300 millió forint körüli összegre pályázunk, amiből szintén eszközbeszerzések valósulnak meg. Jövőbeni cél, hogy a klinika kertjében megépüljön egy modern újszülött intenzív centrum, amit folyosóval összekapcsolnánk a klinikánkkal, így szinte azonnali ellátásban részesülhet az újszülött. Most mentő viszi át a koraszülöttet a gyerekklinikára, ezen szeretnénk változtatni, amihez speciális inkubátort is szeretnénk venni – mondta lapunknak a tanszékvezető professzor. A szoptatás körülményeinek javításával szintén a bababarát minősítés elérését tűzte ki célul a klinika.

A teljes átépítés a cél

A szegedi klinika családbaráttá tétele gyakorlatilag a teljes ingatlan átépítésével jár majd. A legfőbb cél, hogy az 1929-ben épült intézmény minden tekintetben megfeleljen a modern kor elvárásainak.