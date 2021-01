Csatornázásra nyertek 200 milliót

Magyarcsanád számára nem csak a járványveszély miatt marad emlékezetes a 2020-as esztendő: most nyertek 200 milliót a falu vízelvezető rendszerének felújítására, ami az utóbbi évek legnagyobb beruházása lesz. Persze már megvalósult fejlesztéseknek is örülhettek a csanádiak – összegzett Farkas János polgármester.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

– A tervek már készen vannak. Ha lezajlik a közbeszerzési eljárás, tavasz-nyár fordulóján a munka is elindulhat – mondta Farkas János a vízelvezető csatornaberuházásról, amire – mint már beszámoltunk róla – majdnem pontosan 200 millió forintot nyert az önkormányzat.

Szükség is van rá, hiszen a hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadékot – amilyen például tavaly nyáron elöntötte a makói Honvéd városrészt – most nem tudna elvezetni a magyarcsanádi árokrendszer. Több évtizedesek, elhanyagoltak a csatornák, néhol maguk a lakók temették be, tették tönkre az átereszeket.

A munka várhatóan az egész falut érinti, azaz mintegy 9 kilométernyi árokrendszert. Maga a felújítás pedig a kotráson, mé­­lyítésen kívül az átereszek rendbe tételét is tartalmazza.

– Ez az utóbbi évek legnagyobb beruházása lesz, és a Makói járásban most mi nyertük el a legnagyobb összeget – mondta a falu első embere, de azért hozzátette, idén is nyújtanak be hasonló pályázatot, mert vannak olyan területek, ahová új csatornát kell építeni. Ezzel lesz teljes a rendszer.

Azt is megtudtuk, hogy tavaly befejeződött néhány, ennél kisebb, de azért komoly jelentőségű beruházás. Három millióért vehettek például korszerű diagnosztikai eszközöket a tavaly felújított háziorvosi rendelőbe, az óvoda udvarán pedig az összes játékot ki tudták cserélni, amire 5 milliót költhettek. De a közterületi játszótéren is megtörtént ugyanez, mi több, kültéri edzőtermet is ki tudtak itt alakítani, összesen mintegy 10 millióból. Ezeken felül sikerült beszerezniük egy többféle munka elvégzésére alkalmas 6 és fél tonnás közterület-karbantartó gépet is, ami 14 millió forintba került.

Az idei tervek közül megemlítette, hogy a Táncsics és a Bánát utca egyes részei várhatóan szilárd útalapot kapnak. – A faluban egyre kevesebb a nehezen járható út – jegyezte meg.