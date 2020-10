Október 19-től az őszi szünetig digitális oktatásra tért át a nagymágocsi általános iskola. Az intézmény vezetése a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központtal és a Szentesi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályával egyetértésben döntött így.

Az intézményben két pedagógus is megfertőződött, egy pedagógiai munkát közvetlenül segítő alkalmazott pedig súlyos tünetekkel van otthon. Egy diáknál is megjelent a vírus, pozitív lett a tesztje. Az intézménynek több olyan tanulója is van, akiknek a szüleik érintettsége miatt kell otthon maradniuk.

A digitális munkarend alatt az oktatás a Google Tantermen keresztül zajlik. Az intézmény indokolt esetben, egészséges gyermekeknek 7 és 16 óra között ügyeletet biztosít.