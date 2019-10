Drogosoktól és hajléktalanoktól tartanak az újszegediek

A tömbök közötti füvön töltik mindennapjaikat a hajléktalanok, míg az óvoda mellett a drogosok járkálnak Újszegeden. Jelentős változásokra lenne szükség.

Tele vannak panasszal Odessza lakói, akik szerint elviselhetetlenek a Máltai Szeretetszolgálat és a Drogcentrum köré csoportosuló hajléktalanok és drogosok, ráadásul mindkét épület iskola és óvoda környezetében van. A szülők nem örülnek, hogy gyermekeik ezt látják, míg az ott élők közül többen nem mernek lemenni otthonaikból, amikor a kezelésre mennek vagy onnan jönnek dél­előttönként az érintettek. Német Ferenc, a jogi bizottság külsős tagja szerint az újszegediek biztonságát nagyban növelné, ha a környékre több térfigyelő kamerát is telepítenének, amit folyamatosan figyelnének.

Térfigyelő kamerák kellenek

– Azt gondolom, ha a főváros józsefvárosi részén meg tudták így oldani helyzetet, akkor itt is működne, hiszen ott az évi 500-ról 5-re csökkent a gépkocsilopások száma, míg a közterületi bűncselekményeket nullára re­dukálták. A városháza szerint Szegeden nagyot javult a közbiztonság, valóban, hiszen a rendőrség végzi a dolgát, viszont a közterületi szabálysértésekért nem ők felelnek, az a közterület-felügyelet dolga lenne. Meg kellene büntetniük a hajléktalanokat, akik folyamatosan itt élnek napközben a tömbök közötti füves részen.

Teljes leterheltség

Német Ferenc szerint a közlekedési helyzet is megoldatlan Újszegeden, hiszen a városve­zetés nem vette figyelembe, hogy az évek során jelentősen megnőtt a Deszk, Tiszasziget, Klárafalva felől beáramló forgalom a városrészen, sokszor a sportcsarnoknál áll a hidakon áthaladó autósor vége. – Teljesen bedugul reggelente és délután is a Népkert sor, illetve a Csanádi utca, ha koccanás történik, akkor az maga a káosz. Teljesen le vannak terhelve a lakóövezetek, sokan a Derko­vits, a Bal, a Jobb, a Fő és a Kö­­zép fasort választják menekülőútnak, így az itt lakók is terhelve vannak. Lassan már nem a harmadik, hanem a negyedik hidat kellene tervezni menekülőutakkal, ami innen kivezetné a forgalom jelentős részét – hangsúlyozta.

40 éves lemaradás

A képviselőjelölt azt mondja, az uniós pénzből történő fejélesztésből a vízelvezető rendszer kiépítése és a járdafejlesztés is kimaradt, csupán a Csanád utca mentén építkeztek, hogy a troli­ról leszállva jó képet lássanak az emberek, beljebb haladva 40 éves a lemaradás.