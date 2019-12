Fellobbant az első adventi gyertya lángja a Dóm téren. Vincze Délia evangélikus lelkész úgy fogalmazott, a karácsony közeledtével ráébredünk arra, mi jelenti az igazi fényességet az életünkben, kik vagy mik adnak számunkra melegséget.

Pénteken este öltözött ünnepi fényekbe a város és a Dóm téren is megnyílt a karácsonyi vásár. Hivatalosan vasárnap este kezdődött meg az adventi várakozás, amikor is fellobbant az első gyertya lángja Szeged adventi koszorúján. A Dóm téren sokan voltak már fél órával a gyertyagyújtás előtt, főleg gyermekes családok. Szilviék Bajáról érkeztek, rokonoknál voltak és 6 éves kisfiuk kedvéért maradtak itt. Ádámnak a szalmalabirintus tetszett a legjobban, azt mondta, legalább tízszer végigfutotta. Édesanyja elmesélte, ha hazaérnek, otthon is meggyújtják saját adventi koszorújukat, amit lányával közösen készítettek. Petra és Tamás egyetemisták, ők forralt borozni jöttek ki, otthon már ők is ünnepi díszekbe öltöztették a lakást.

Az adventi koszorún az első lila gyertya a hit szimbóluma, vagyis Ádámot és Évát szimbolizálja, akiknek elsőként ígérte meg Isten a megváltást. A város koszorúján az első gyertyát Szabó Sándor országgyűlési képviselő és Vincze Délia, a Szegedi Evangélikus Egyházközség lelkésze gyújtotta meg. Az országgyűlési képviselő hangsúlyozta, a karácsony hangulata már beköltözött a városba, szerinte mégis érdemes megállnunk és megvizsgálnunk, milyen céljaink vannak a következő évben. – Ha nem fogalmazzuk meg céljainkat, nem hiszünk azokban és nem cselekszünk, akkor nem is várhatjuk, hogy bármi az ölünkbe hulljon – mondta. Vincze Délia azt emelte ki, hogy a karácsony mindig azt tudatosítja bennünk, hogy ismét eltelt egy év. – Egy olyan év, amely tele volt mindannyiunk számára élménnyel, feladattal, örömmel, kihívással, időnként talán szomorúsággal is. A karácsony közeledtével, Krisztus érkezésével ráébredünk arra, mik jelentik az igazi fényességet az életünkben, kik vagy mik adnak számunkra melegséget, mi ad kiutat a sötétségből – fogalmazta meg advent üzenetét az evangélikus lelkész.

Az ünnepségen fellépett a Szegedi Nemzeti Színház Adventi Kvartettje. Horák Renáta, Kónya Krisztina, Szélpál Szilveszter és Rákai András tolmácsolásában az Áldott éj című angol karácsonyi ének mellett a Mennyből az angyal is elhangzott.