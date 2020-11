Egy királyhegyesi édesanya és lánya is kórházban van

Rengeteg koronavírus-fertőzött lehet Szegeden, legalábbis Botka László szerint. A vírus miatt elmarad egy fogadóóra, Nagyéren pedig egy kilenctagú család betegedett le.

„Sajnos több ezer fertőzött és több mint kétszáz kórházi kezelést igénylő koronavírusos beteg van városunkban. Kérek mindenkit, hogy szigorúan tartsa be a szabályokat, a közös biztonságunk érdekében hozott korlátozásokat! A tavaszi hónapokkal ellentétben most már tömeges megbetegéssel kell szembenéznünk Szegeden is.” Ezt Botka László polgármester írta közösségi oldalán.

A Makó Híradó pedig arról számolt be, hogy kórházban ápolnak egy királyhegyesi anyát és a lányát is. A településen egyébként a könyvtár bezárt, de az olvasóknak házhoz szállítják a kért könyveket, ahogy tették ezt a járvány első, tavaszi hulláma idején is. A művelődési ház pedig teljesen bezárt egészen december 11-éig.

A Makói járás kistelepülései közül már több helyen is diagnosztizáltak koronavírusos betegeket. Egy kilencfős családot Nagyéren, de vannak betegek Földeákon és Maroslelén is. Pitvaroson két diák kapta el a fertőzést, a Csanádalberti Idősek Otthonát pedig az egyik dolgozó koronavírus-gyanúja miatt zárták be rövid időre. Később kiderült, hogy a dolgozó nem fertőződött meg.

Kistelek hivatalos közösségi oldalán pedig azt jelentették be, hogy a járványügyi intézkedések miatt Domonics János alpolgármester önkormányzati képviselői fogadóórája elmarad.

A soron következő fogadó­órát kedden, azaz november 17-én tartották volna meg Gyimesi Zoltán képviselővel a Kisteleki Ede Városi Könyvtárban.

Csongrád-Csanád megyében vasárnapra a hivatalos adatok szerint hatvankilenc új esetet regisztráltak, így a járvány kitörése óta már 5769 koronavírus-fertőzöttről tudnak.