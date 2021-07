Egy rendkívül ritka koronavírus-variánst mutattak ki Szegeden

Már több mint 133 ezer adag koronavírus elleni vakcinát adtak be a Szegedi Tudományegyetem munkatársai, és az oltás továbbra is folyamatos a megyében. Közben egy szegedi cég új vírusvariánst mutatott ki a laboratóriumában.

A koronavírus delta változatának egy rendkívül ritka variánsát mutatta ki néhány magyarországi mintában az Avidin Kft. szegedi laboratóriuma – írta a Rádió 88. Puskás László ügyvezető elmondta, egy olyan ritka indiai vírusvariánst tudtak detektálni, amit eddig a világon összesen csak 21 alkalommal jelentettek. Pénteken két újabb fertőzöttnél mutatták ki ezt a ritka variánst, ők szoros kontaktjai az első két esetnek. Hozzátette, egy nagy magyar cég nálunk élő külföldi dolgozói kapták el a betegséget.

A Szegedi Tudományegyetem munkatársai pedig már 133 227 adag koronavírus elleni vakcinát adtak be az oltás kezdetétől mostanáig. A vakcinázás pedig jelenleg is tart.

Az érvényes regisztrációval rendelkezők – köztük az érvényesen regisztrált Magyarországon élő külföldiek és külhoni magyar állampolgárok is – automatikusan tudnak az interneten időpontot foglalni az oltásra. Az internetes időpontfoglalóban országosan Pfizer-, Sinopharm- és korlátozott mennyiségben még Szputnyik-oltás foglalható. Egyes oltópontokon Janssen- és Moderna-oltás is elérhető.

Az átoltottság növelése érdekében a még be nem oltott időseket személyesen is fel fogják keresni, és iskolakezdés előtt az oktatási intézményekben is elérhető lesz a védőoltás.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ pedig ajánlást adott ki a táborokat szervezőknek. Egyebek mellett azt írják, hogy a táborban a 18 év feletti szervezők, segítők kizárólag védettségi igazolvány birtokában vehetnek részt, függetlenül a tábor helyszínétől, tematikájától és formájától. Törekedni kell a 1,5 méteres védőtávolság folyamatos betartására, mind a foglalkozások, mind az étkezések, mind pedig a szociális helyiségek használata során. A közös étkezések alkalmával kiemelt figyelmet kell fordítani a csoportok egymás közötti távolságtartására. A szálláshely-szolgáltatással üzemelő, azaz az ott alvós táborok esetében az ágyak elhelyezésénél is lehetőség szerint tartsák meg a 1,5 méteres védőtávolságot.

Csongrád-Csanád megyében a járvány kitörése óta 33 611 emberről derült ki, hogy megfertőződött az új koronavírussal.