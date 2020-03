Egyeztettek a sárga kukákról

Ezerkétszáz szegedi társasház képviselője jelent meg azon az egyeztető fórumon, amit a szelektív hulladékgyűjtő edények kihelyezésével kapcsolatos problémák miatt hívtak össze. A közös képviselők ígéretet kaptak arra, hogy segítséget kapnak a biztosítások megkötéséhez, illetve lehetőségük lesz bejelenteni, ha valaki illegális szemetet helyez el ezekben a kukákban.

Társasházi képviselők és a Sze­­gedi Hulladékgazdálkodá­­si Nonprofit Kft. vezetésének részvételével egyeztető fórumot tartottak, hogy tisztázzák a szelektív kukák kihelyezésével kapcsolatos aggodalmakat és kérdéseket. Nemrégiben egy ilyen hulladékgyűjtőt gyújtottak fel a Kereszttöltés utcában, a tűzben pedig kiégett két személyautó is.

Az eset hozta felszínre azt a kérdést, hogy tulajdonképpen ki felel ezekért a kukákért azoknál a társasházaknál, amelyek nem vették át azokat. Több közös képviselő ugyanis arra hivatkozott, hogy nem tudják biztosítani a zárt helyen tárolást, illetve sérelmezték azt is, hogy a lakók tartoznának felelősséggel azért, ha ezekbe a gyűjtőedényekbe illegális vagy oda nem való szemét kerülne. A kukák azonban így is kikerültek a házak elé, azok kihelyezése ugyanis jogszabályi kötelezettség volt.

A két autó kiégésével járó eset után a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. elszállította azokat a kukákat, amelyeket a közös képviselők nem vettek át, keddre pedig egyeztetést hívott össze. Koltainé Farkas Gabriella, a cég ügyvezető igazgatója elmondta, a fórumon 19 közös képviselő jelent meg a meghívott 29-ből. Ez azt jelenti, hogy 1200 kisebb-nagyobb társasház megbízottja jelen volt.

– Tájékoztattuk a jelenlévőket, hogy az átadott edény roncsolás-mentesen el nem távolítható azonosítóval van ellátva, amely alkalmas az elveszett edény beazonosítására.

Társaságunk ígéretet tett arra is, hogy segíti az edénybiztosítással kapcsolatos ügyintézést – mondta. Hozzátette: azzal kapcsolatban is intézkednek, hogy bejelenthető legyen a hatósági jogkörrel rendelkező szerv felé, amennyiben valahol illegális hulladék elhelyezését tapasztalják,a társasházkezelők vagy közös képviselők. Ezzel kapcsolatosan már fel is vették a kapcsolatot a város közterület felügyeletével.

A rendezvény végén szórólapokat és plakátokat adtak át a közös képviselőknek, amelyek a szelektív gyűjtéssel kapcsolatos fontos tudnivalókat tartalmazzák. A jelenlévők pedig kezdeményezték, hogy évente egy-két alkalommal szervezzenek hasonló fórumot az aktuális problémák egyeztetésre.