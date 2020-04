Egyre népszerűbb az Okos Doboz

Évfolyamra és tantárgyakra lebontva segíti a diákok önálló fejlődését az Okos Doboz, amit az Oktatási Hivatal is javasol az online tanulás megkönnyítéséhez. A pedagógusok is aktívak, közülük húszezernél is többen használják az oktatáshoz a platformot.

A szülők zavartalan otthoni munkavégzéséhez hozzájárul egy jól működő digitális platform is, amelyen a diákok önállóan tanulhatnak. Az Oktatási Hivatal által ajánlott Okos Dobozt naponta több mint 100 ezer iskolás és tanár használja, számuk folyamatosan nő – derült ki a lapunkhoz eljuttatott közleményből. Az oldal forgalma március 16. óta tízszeresére nőtt, a napi látogatók száma folyamatosan emelkedik. Dobozba rejtett tudás A koronavírus miatt a legtöbb szülő otthonról dolgozik, miközben a gyermekeik online tanulását is segítik. Fontos azonban, hogy a diákok önállóan is tudjanak fejlődni, ebben segítenek nekik a digitálisan elérhető tananyagok és a különböző oktatási platformok is. Ilyen például az Okos Doboz, egy digitális feladattár, ami mintegy 13 ezer grafikus feladatot, játékot tartalmaz a tananyag megértését segítve. A feladatokat és a tudáspróbákat minden tanuló a saját évfolyamának megfelelően tudja végezni, illetve tantárgyankénti lebontásban vannak a feladványok. Ráadásul nem kell várniuk, amíg valaki kijavítja a munkájukat, hiszen a platform azonnal ellenőrzi a munkát, és visszajelez. Nemcsak a hibákat mutatja meg, hanem azt is, mi lett volna a helyes megoldás. Kiderült, hogy a fiatalok mellett a pedagógusok is aktív használói az Okos Doboznak, mintegy húszezren vannak jelen a platformon, sokan a házi feladatot is onnan adják az osztályoknak. Segítségre van szükségük Azonban a körülbelül százhúszezres felhasználói terhelést a jelenlegi informatikai rendszer nem bírja el. Ahhoz, hogy magasabb sebességre kapcsolhasson, sürgős bővítésre van szüksége. Az üzemeltetést támogató Okos Doboz Gyermekkultúráért Közhasznú Alapítvány ezért pénzadományokat vár. Közös ellenőrzés A szülőknek azt javasolják, hogy különítsék el a home office-t a gyermekek tanulásának segítésétől, hiszen a digitális oktatás mindenkitől másfajta koncentrációt igényel, mint az iskolai, és az interaktív ellenőrzés szerepe felértékelődik. Ezért amikor a gyermek jelzi, hogy elkészült minden feladatával, akkor a szülővel közösen nézzék át, beszéljék meg azt, és csak ezt követően jöjjön a másik tantárgy leckéje.