Éjféli mise 16 órakor? – Rendkívüli pandémiás menetrendet vezetnek be hétfőtől Szegeden

A koronavírussal fertőzötteket ellátó intézmények kerítését díszíthetik fel azok, akik csatlakoznak egy civil kezdeményezéshez. Szegeden ritkítják a tömegközlekedési járatokat. Kiss-Rigó László, a Szeged–Csanádi Egyházmegye püspöke arra kéri a lelkipásztorokat, éjféli mise helyett úgynevezett vigíliai szentmisét mutassanak be, ne később mint 16 óra.

Rendkívüli pandémiás menetrendet vezet be hétfőtől a Szegedi Közlekedési Társaság. Ez azt jelenti, hogy a járatok az eddigi napközbeni követési idő szerint fognak közlekedni a reggeli és délutáni órákban is, azaz ritkábban járnak a trolik és a villamosok.

A Szájmaszk készítő angyalok indította el a „Tegyük szebbé a COVID-osztályokon dolgozók ünnepét!” című akciót. Azt kérik, hogy aki teheti fogjon egy díszt, egy fenyőágat, vagy egy girlandot, és díszítse fel vele a legközelebbi COVID-os betegeket ellátó intézmény kerítését, vagy előtte egy fát, egy bokrot, egy korlátot.

Sok új fertőzöttet regisztráltak

Kiss-Rigó László, a Szeged–Csanádi Egyházmegye püspöke közleményt adott ki a kijárási tilalom és az éjféli mise kapcsán.

A kijárási tilalom miatt kifejezetten kéri a Szeged-Csanádi Egyházmegye lelkipásztorait, hogy az idén sehol ne celebráljanak éjféli misét.

Viszont ott is ahol nem szokás, mutassanak be az éjféli mise helyett vigiliai szentmisét. Azt is kéri, hogy ezek se kezdődjenek délután négy óránál később.

Közben egy nap alatt megint sok, összesen 290 új koronavírussal fertőzöttet regisztráltak a megyében. Ezzel a járvány kezdete óta már 13 ezer 155 ember kapta el a vírust.