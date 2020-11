Élettel telik majd meg a plébánia a felújítás után

A Fábiánsebestyéni Szent Erzsébet Plébánia pályázatot nyújtott be a Magyar Falu programban a plébánia felújítására. Nyertek, 15 millió forintot költhetnek az épületre.

– A plébánia épülete a templom mellett áll. Nagyon régi épület, több mint 100 esztendős – tudtuk meg Perlaki György plébánostól, aki 2015-től szolgálja a fábiánsebestyéni egyházközséget. – Sajnos nagyon leromlott az épület állapota. Igencsak rászolgált a felújításra. Nem la­­kott ingatlanról van szó. Az idő mellett ez is hozzájárult az állagromlásához. A Magyar Falu programban összesen 15 millió forintot nyertünk. Köszönjük az állami segítséget, ami azt biztosítja, hogy ezek a régi egyházi épületek is megújulhassanak – folytatta. Perlaki kiemelte, teljes generálfelújításon esik át az épület. Víz-, gáz- és villanyszerelési munkálatokra, fűtés korszerűsítésre volt szükség. A tetőzetet is felújították. Belülről a járófelületet is kicserélték.

– Sajnos a pályázati pénzből a festés költségeire már nem futja, azt igyekszünk saját forrásból megoldani – mondta.

Perlaki atyától megtudtuk, a plébánián közösségi programokat szerveznek majd, például az ifjúságnak, akiket szeretne a cserkészmozgalomba is bevonni. A karitásztevékenység megszervezése is cél, mivel a községben is élnek rászorulók, akiknek jól jönne a segítség.