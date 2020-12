Elindult a hajsza a halért

Korán keltek kedden a szegedi halkedvelők. A Szegedfish Kft.-nél és a Mars téri Irén csarnok egyetlen halárusánál is sorban álltak a karácsonyi ételsor elmaradhatatlan hozzávalójáért. Pedig ez még csak a kezdet, holnap, december 24-én a kész halászléért kígyózik majd a sor a halászcsárdák és éttermek előtt.

SzegedEz a békés, családi együttlétet megelőző néhány nap a békés, illetve néha kevésbé békés sorban állásé. Most a hal szezonja van, ezért két helyre is ellátogattunk, hogy helyszíni riportban számoljunk be a kínálatról.

A Szegedfish Kft.-hez a dolgozók szerint késve érkeztünk, délelőtt 10 órakor már nem kígyózott a nagykapuig a sor. Azért nem unatkoztak a dolgozók, az utánpótlásról serényen gondoskodtak, a kis vonaton folyamatosan érkezett a friss szállítmány pontyból és méretes szürke harcsából.

– Úgy szoktuk, hogy mi fogjuk ki, de most nem volt időnk horgászni, ezért jöttünk el ide – magyarázta Zádori Erzsi, aki két lányával, a hároméves Zselykével és ötéves nővérével, Leilával Ópusztaszerről érkezett halért. Nem is kellett sokáig várniuk a virgoncan fickándozó alapanyagra, igazából csak mi tartottuk fel őket. Erzsi elmondta, természetesen halászlé készül az ünnepre, a párja főzi majd meg a régi, jól bevált családi recept alapján.

Sztanó Jánostól, a cég ügyvezető igazgatójától megtudtuk, a halgazdaságban az ünnepi szezonban adják el az éves forgalom harmadát, ami körülbelül 300-350 tonna halat jelent. Legtöbben a pontyot viszik, ez az összes forgalom 70 százalékát teszi ki, a többi 10-10 százalék megoszlik a busa, az amur és a szürke harcsa között.

Kedden reggel 7 órakor hosszú sor állt a Mars téri halüzlet előtt, az Irén csarnokban, tíz embert számoltunk meg, de gyorsan frissült, pörgős volt a kiszolgálás.

Ez utóbbit itt is megakasztottuk egy kicsit a kérdéseinkkel, de legalább nem sokáig maradtunk.

– Szerdán lesz a legerősebb napunk, a 24-e inkább már csak levezetés, nem igazán hagyják az utolsó napra a bevásárlást a vevőink – mondta lapunknak Sóti József tulajdonos, hozzátéve, háromnegyed 7 előtt volt a leghosszabb a sor, akkor a lángososig ért a vége.

Varázserő a halászlében A magyar hagyományokban a karácsonyi asztalra kerülő ételek többségének varázserőt tulajdonítottak: a halpikkely sok pénzt jelentett, és a hal gyors mozgása miatt a család előrehaladását jelképezte az új évben.

A vásárlók 2021-es kártyanaptárt is kaptak ajándékként a hal mellé, rajta az üzlet ismert és a portálon nagy méretben is megtekinthető védjegyével, egy lengén öltözött nőalakkal.

– Mi csak hortobágyi halat forgalmazunk, ebben sok a vadponty, amely biztosan nem kövér, olyan, mint a szép borjúhús – dicsérte portékáját Sóti József.

A halat reklám nélkül is szépen vitték a reggeli forgatagban a Mars téri piac vásárlói.

– Harcsát veszek, vegyes halászlét készít majd belőle az anyukám karácsony estére öt személyre – mondta kérdésünkre a sor közepén várakozó Herczeg Dániel. Arra a felvetésünkre, hogy a vegyes halászléhez más is kell, nem csak harcsa, kiderült, hogy ő is horgász, és a szükséges pontymennyiséget már korábban kifogta. A harcsa pedig azért kell, mert nélküle nem igazi a halászlé, és arra ő nem horgászik.