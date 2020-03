Elindult a jelentkezés Magyarország legnagyobb rockzenekarába

Idén újabb város ad otthont Magyarország legnagyobb rockzenekarának. Várják az énekesek, gitárosok, basszusgitárosok, dobosok és a billentyűs hangszeresek csatlakozását is.

Szeged és Kecskemét után folytatódik a hagyomány: idén Dunaújváros ad otthont Magyarország legnagyobb rockzenekarának. A szervezők július 25-ikén a Szalki-szigetre most is több száz zenészt várnak két órás koncertre. A résztvevők tizenkét számot adnak elő, valamint egy külön zenei blokkban tisztelegnek az idén hatvan éve alakult, meghatározó és legendás Beatles együttes előtt.

A nagyzenekarhoz az énekesek, gitárosok, basszusgitárosok és dobosok mellett most először billentyűs hangszeresek is csatlakozhatnak. A produkciónak bárki részese lehet, profik és amatőrök, fiatalok és idősebbek, komplett kórusok, zenekarok, de olyanok is, akik otthon, maguknak zenélnek.

Jelentkezni a www.cityrocks.hu oldalon lehet. A jelentkezőknek meg kell jelölniük a hangszert, valamint egy – akár mobiltelefonnal rögzített – kis videót kell küldeniük magukról, amely a legalapvetőbb zenei képességek meglétét igazolja.

Azok, akik sikeresen jelentkeztek, minden számról hangszeres, illetve az énekesek szöveg feliratos tanulóvideót kapnak.

A rendezvényre 2020. július 10-ig lehet jelentkezni.