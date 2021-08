Elkelt végre a régi városháza, gyógyszállóvá alakítják át

Két fontos témában hozott döntést hétfőn este a makói képviselő-testület. Egyrészt arról, hogy a város átadja az államnak a helyi víziközmű vagyont és azzal együtt az ellátási kötelezettséget is. Másrészt arról, hogy végre sikerül adásvételi szerződést kötni a régi városháza épületére.

Ezt ne hagyja ki! Ezért emeli az adókat a baloldal

Nem volt könnyű hétfőn megtartani a makói képviselő-testület rendkívüli ülését, az ugyanis a kitűzött időpontban, délután fél 3-kor szokatlan módon határozatképtelen volt. Az ülésteremben – ezúttal a Korona konferencia-központ új rendezvénytermében – nem jelent meg annyi képviselő, hogy érvényesen határozatot tudjanak hozni. Húszpercnyi várakozás után Farkas Éva Erzsébet bezárta az ülést, majd újra kitűzte este 8 órára abban a reményben, hogy akkor meglesz a szükséges létszám. Így is történt.

Nehéz helyzetben a cég

Az első napirendi pont az a kérdés volt, hogy átadja-e a város a tulajdonában lévő víziközmű vagyont és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségeket az államnak. Az ügy azért vetődött fel, mert jelenleg a vízművagyont az Alföldvíz Zrt. üzemelteti. E cég végzi a szolgáltatást is, de nehéz anyagi helyzetbe került. Külső szakértőkkel történt egyeztetések nyomán felmerült annak a lehetősége, hogy az önkormányzatot terhelő ellátási kötelezettséget vegye át az állam, azaz a Nemzeti Vízművek Zrt., ennek azonban feltétele, hogy az önkormányzat átadja az államnak a tulajdonában lévő víziközmű vagyont is. Ennek összértéke 11,2 milliárd forint. A testületi többség úgy döntött, kész e folyamat elindítása érdekében együttműködni.

Régóta kereste gazdáját

A másik fontos napirendi pont a régi városháza értékesítése volt. Az épület sorsát nyomon követve a Délmagyarország korábban megírta, hogy már az előző városvezetés is próbált vevőt keresni a több mint 150 éves épületre abban a reményben, hogy gyógyszállóvá alakítják majd. Többször is kiírták a pályázatot, de most először jelentkezett rá komolyan vehető érdeklődő.

Az 1859-ben épült, romantikus stílusú, kétszintes épületet Koczka Ferdinánd tervei alapján húzták fel, a fürdőhöz a lehető legközelebb, annak hátsó szomszédságában helyezkedik el.

Amíg Makó megyeszékhely volt, ez volt a városháza. Azt követően például hivatalok irodái, a városi tévé, a gyermekkönyvtár és a levéltár kapott helyet az épületben.

Két kérés

Mint az előterjesztésből kiderült, az épületegyüttest egy hozzá tartozó lakóingatlannal együtt összesen 252 millió forintért hirdették meg. Egyedül az algyői székhelyű Gyevi Hídfő Kft. nyújtott be pályázatot, amely a kiírásnak meg is felelt, így a cégé lesz a régi városháza. A társaságnak egyébként volt két kérése is. Az egyik, hogy az épület­együttes udvarát majd nyissák össze a Hagymatikummal, a másik pedig, hogy a Makovecz tér felől biztosítsák az autós behajtás lehetőségét. A testület mindkettőt elfogadta.