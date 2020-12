Elővétel nélkül is felszállhatnak

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A Volánbusz Zrt. 2020. december 1-től több város autóbusz-pályaudvaráról induló járatán kö­­telezővé tette az előre váltott jeggyel történő felszállást. Tapasztalatunk az, hogy sok esetben a cég munkatársai sem tudják, hogy a társaság üzletszabályzata értelmében a fogyatékossággal élő utasok ezeken a pályaudvarokon is felszállhatnak úgy, hogy a buszon váltják meg menetjegyüket – kereste meg lapunkat Ballai Anna Má­­ria.

A Vakok és Gyengénlátók megyei egyesületének elnöke megkérdezte a Volánbuszt is, hogy a jelen – koronavírusos – helyzetben is érvényes-e az üzletszabályzat vonatkozó része a fogyatékossággal élő utasokra. A társaság válaszából kiderült, hogy igen, a vészhelyzet alatt a fogyatékossággal élő utasok jegyet válthatnak az autóbuszo­kon. Akkor is, ha a Mars téri pályaudvaron, vagy más olyan buszállomáson szállnak fel, ahol a többi utas egyébként előre váltja meg menetjegyét.

– A szolgáltató egyes autóbusz-állomásokon kötelező elő­­vételt vezethet be, amelynek során az adott állomásokon csak a pénztárakban, az automatáknál, interneten, vagy mo­­bilalkalmazásban váltott jeggyel lehet az utazást megkezdeni.

Az autóbusz-vezetők az egyedül utazó, fogyatékossággal élő személynél tehetnek kivételt, vagyis az érintettek a járatokon továbbra is megválthatják menetjegyeiket – írta Őry Ferenc. A Volánbusz utaskapcsolati vezetője hangsúlyozta, az egyes autóbusz-állomásokon már ko­­rábban is alkalmazottakhoz ha­­sonló – a december 1-től újabb pályaudvarokra kiterjesztett – kötelező jegyelővétel alól a fogyatékossággal élők kivételt képeznek, ők az újabb szigorítás után is meg tudják vásárolni menetjegyüket az autóbusz-vezetőnél.