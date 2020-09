Elsejétől változtak a felnőttképzés szabályai

Új szakképzési intézményrendszer várja a szakmát tanulókat szeptember 1-jétől, amelyben az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) helyét a Szakmajegyzék váltja fel. Az OKJ-s képzések kifutási ideje 2020. december 31., a piaci alapon működő iskolákban az érdeklődők még az év végig jelentkezhetnek képzésre.

A legjelentősebb változás 2020. szeptember 1-jétől, hogy Felnőttképzési tevékenység kizárólag bejelentés vagy engedély alapján végezhető. Kivételt képeznek ez alól a köznevelési intézmény, a szakképző intézmény és a felsőoktatási rendszer alapfeladatába tartozó képzések és szakképzések.

Az engedélyezési kötelezettség érvényes a részszakmára felkészítő oktatásra, a tanfolyami keretek között zajló képzésre, illetve a támogatott forrásból megvalósított képzésekre is. A tréningek, szakmai oktatások is felnőttképzésnek minősülnek, így szeptembertől ezek is csak bejelentés alapján végezhetőek. A szabadpiaci képzéseket, illetve a más jogszabály alapján folytatottakat is be kell jelenteni a felnőttképzési hatósághoz. Fontos az is, hogy az új rendszerben nem a képzést, hanem az intézményt kell engedélyeztetni.

Első lépésként a szándékot kell jelezni, hogy bejelentés­köteles felnőttképzéseket sze­retnének tartani, de akkor még nem konkrét dátumokkal. Ezt a már működő far.nive.hu ol­­dalon lehet megtenni, az ott olvasható – minden részletre kitérő – tájékoztató szerint.

A bejelentési eljárás során egy alkalommal van lehetőség hi­­ánypótlásra. A későbbiekben, adatváltozás esetén, vagy ha megszüntetik a felnőttképzést, azt is be kell jelenteni az adatszolgáltatási rendszerbe.

Változás az is, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal, ame­­lyet a törvény eddig hatóság­nak hívott, ezentúl felnőttképzési államigazgatási szervként működik. Az ügyintézési határ­idő a kérelem beérkezését kö­­vető nyolc nap, az eljárás díj­­köteles, a Magyar Államkincstárnál kell befizetni. Ha­tározatuk ellen az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016-os törvényben meghatározott jogorvoslatnak van helye, a kérelmező a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert is indíthat.