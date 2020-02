Eltűntek a kóbor kutyák Kübekháza környékéről

Évek óta okoznak fejtörést Kübekházán a kóbor kutyák, ezért az önkormányzat létrehozta az ebrendészeti szolgálatot, és több helyen élve befogó csapdákat helyeztek el a településen. A lakosaikat szigorú ebrendeletükkel arra ösztönzik, hogy figyeljenek jobban háziállataikra.

– Novemberben egyik lakosunkat megharapta egy kutya. Amikor kiszállt a kocsijából, a szomszéd kutyája kapta meg a lábát. Emellett tapasztaltuk, hogy sok a kóbor eb a településen, volt olyan eset, hogy a főtéren, a játszótér mellett 8 kutya bandázott. Ezek nagy része Romániából és Szerbiából jön át, valamint sajnos sokan rakják ki itt a megunt állatot, amelyek a környező falvakban kóborolnak – magyarázta Molnár Róbert, Kübekháza polgármestere.

Élve befogó ketreceket raktak ki

Két problémát szerettek volna megoldani egyszerre: egyrészt azt, hogy lakosaikat rávezessék a felelős állattartásra, másrészt hogy a kóbor kutyákat befogják. Ennek érdekében december 16-án kísérleti jelleggel létrehoztak egy ebrendészeti szolgálatot. Több százezer forint értékben vásároltak mikrocsip-leolvasót, befogószárat és egy élve befogó ketrecet. Ennek mintájára gyártattak négy másikat, ezeket a falu öt különböző pontjára kihelyezték. – A Kübecker Manufaktúrából kapunk csülökcsontokat, ezeket tesszük be csaléteknek a ketrecbe, aminek lecsukódik az ajtaja, ha bemegy az állat. Jó néhány kutyát fogtunk már így, őket behozzuk a telepre, ahol megvizsgáljuk őket – magyarázta Kovács József ebrendész.

Szigorúan büntetnek

Ezen intézkedések mellett eb­rendeletét is megalkotta az ön­­kormányzat február 1-jével. Ennek előzményeként januárban szerveztek olyan alkalmat a falu lakóinak, ahol kedvezményesen oltathatták be az ál­­latukat, illetve csipeztetésre is lehetőségük volt. – Ha valakinek elszökik a kutyája, annak 6000 forint befogási díjat kell fizetnie, az ellátási díj pedig napi ezer forint. Most két kutya van a telepen, ezek eltartásának díja már 40 ezer forint körül van. Két esetben büntetőfeljelentést is tettünk a rendőrségen – fejtette ki Molnár Róbert polgármester.

Eltűntek a kóbor ebek

Kovács Józseftől azt is megtudtuk, ebnyilvántartást rendeltek el, és felvették a kapcsolatot egy állatvédő szervezettel, a Dél-alföldi Állatvédelmi Őrszolgálat Alapítvánnyal. A szervezet munkatársai házról házra járva ellenőrzik majd, hogy a kutyák be vannak-e jelentve, és van-e csipjük. – A befogott állatok az ebrendészeti telepre kerülnek. Az itt lévő kutyákat örökbe lehet fogadni – mondta az ebrendész.

A polgármester hozzátette, annyira sikeres az akciójuk, hogy nincs kóbor kutya a településen, az ebrendész két hete egyetlen kutyát sem fogott.