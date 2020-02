Energiakorszerűsítés, útépítés, szabadidőpark Kövegyen

Történetének talán legsikeresebb évét zárta tavaly Csongrád megye legkisebb faluja, a nagyjából 400 lelkes Kövegy.

Találkozásunkkor a falu polgármestere, Galgóczkiné Krobák Má­­ria szinte alig győzi sorolni a milliókat, amikor számba veszi a fejlesztéseket – és amikor a végén mérleget von, kiderül, hogy a szokásos 12–15 milliós éves költségvetés többszörösét, közel 80 millió forintot sikerült elkölteni arra, hogy a falu szebb és komfortosabb legyen.

A beruházások legnagyobbi­­ka a polgármesteri hivatal és a könyvtár energetikai korszerűsítése volt. Ez önmagában 43 millióba került. – A két épület még napelemeket is kapott – mondja Galgóczkiné, aki egyelőre nem tudja megtippelni, hogy a felújítással mennyit fognak spórolni, de nagyon bi­­zakodik. Ahol még nagyobb a változás, az a családsegítő szolgálat, amely 22 millióból egy teljesen új, modern épületet ka­­pott. Erre is került napelem, tehát itt is lesz megtakarítás.

A kövegyiek ezenkívül olyas­­miknek örülhettek, mint pél­­dául hogy 8,8 millióból megújult a temetőbe vezető út, 2,8 millióból orvosi műszereket vásároltak a háziorvosi rende­lőbe, és erőnléti eszközökkel felszerelt szabadidőparkot is ki tudtak alakítani másfél mil­­lióból. A rendezvényeket ugyancsak sikerült pályázati támogatásokból finanszírozni.

Hasonló tervekkel vágnak ne­­ki az idei évnek is. Rendbe szeretnék hozatni a hivatal te­tejét, a ravatalozót, az orvosi rendelő és a kultúrház épületét, a zöldterületek karbantartásához szükséges új eszközöket szereznének be, és szilárd burkolattal látnák el az utolsó két, szélső utcát is. A régi falugondnoki buszt pedig szívesen lecserélnék. – Ha minden összejön, az összes középületünk rendben lesz. Optimista, de reális elképzeléseink vannak – mondja a polgármester.