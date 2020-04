Érdemkeresztet kapott Ábrahám László

Az országban mindössze két ügyvéd kapta meg idén a Magyar Arany Érdemkeresztet, egyikük Ábrahám László. A sze­­ge­­di szakember 55 éve dolgozik jogászként, szakterülete a betegjogi képviselet lett. Mint mesélte, nehéz munka, de örül, hogy ugyanolyan jókedvvel tud dolgozni, mint pályája elején.

Bár a koronavírus miatt idén nem adták át a március 15-i elismeréseket, a Magyar Közlönyben megjelent, kik a díjazottak. Az érdemrend fokozatait olyan személyeknek ítélik oda, akik a kultúra, a tudomány, a művészet, továbbá saját szakterületük terén példamutató tevékenységet folytatnak. Ezek közül a Magyar Arany Érdemkeresztet idén egy szegedi ügyvéd is megkapta. Ábrahám László a betegjogok ér­­­vényesítéséhez és az egészségügyhöz tartozó kártérítési ügyei­vel érdemelte ki az elismerést.

– Bár a koronavírus miatt már­­cius 15-én nem vehettem át a díjat, hiszen minden ünnepség elmaradt, így is nagyon örültem. Nem szoktam hozzá, hogy elismerik a munkámat, általában ellenállás fogadta minden oldalon a tevékenységemet – fogalmazott a szegedi ügyvéd. Mint mesélte, az orvosok mellett a szakértőkkel is állandóan hadakoznia kellett, saját jogászkollégái pedig azt nem vették jó néven, hogy a média rendszeresen foglalkozott az ügyeivel. – A kitüntetésemhez viszont elsők között gratulált a kamaraelnök, aki megemlítette, hogy ez a feleségem érdeme is. Hiszen ő teremtette meg azt a hátteret, aminek köszönhetően a mai napig ilyen lendülettel tudok dolgozni. Ezzel teljesen egyetértek – tette hozzá.

Ábrahám László 1965-ben lett ügyvéd. – Büntetőügyekkel kezd­­tem, 17 emberöléssel vádolt ügyfelem is volt. De egyiküket felakasztották, azóta több ilyet nem vállaltam – mesélte. Amikor Fráter Lóránt, az egyetem akkori rektora felkérte közös munkára, új irányt vett pályája: az orvos­egyetemen töltött hét évben betekintést kapott ebbe a világba. Így amikor később betegek keresték problémáikkal, sikeresen tudta képviselni őket.

– A betegjogi képviselet nehéz munka, hiszen ha szakértővel nem bizonyítható az igazság, akkor hiába minden. Azt gondolom, van hiba a magyar egészségügyben, éppen ezért kell, hogy álljon valaki a betegek mellett. A fiam is megszerezte az egészségügyi szakjogász végzettséget, de amíg ugyanilyen jókedvvel, energiával tudok dolgozni, én sem hagyom abba – mondta a 76 éves ügyvéd. – Rosszul vagyok, ha reggel 8-kor nem indulhatok el munkába. Bár annak idején profi focikapus akartam lenni, nagyon szeretem az ügyvédi pályát, és boldog vagyok, hogy részt vehetek ebben a kalandban. Nem oda jutottam tehát az életben, ahova indultam, hanem oda, ahova kellett – fogalmazott.