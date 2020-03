Fák, csipkeharisnyában

Manapság a legfontosabb ki­­egészítő a maszk és a kesztyű az embereknél – nem érvényes ez a fákra. Náluk a csipkeharisnya a menő.

Március elején jártunk utoljára az újszegedi Partfürdőn – hiszen bárhová is járni most nem ajánlott –, de amit láttunk, feltehetően most is változatlan.

A part kö­­zeli sétány mentén álló fák már akkor színpompás lát­­ványt nyújtottak, amikor nem virágzott ennyi minden, de nem az ágakon volt a szín, hanem a törzseken. Még a legutolsó SZIN alatt kaphattak ruhát, ami aztán fenn maradt, mert nem volt útban senkinek, meg vicces is. Az egyik fa kérgét például csipkeszerű, rózsaszín textil fedi, új értelmet nyert a csipkefa kifejezés. Itt-ott kicsit szakadozott, de el tudjuk képzelni, hogy nagy volt a buli.

Most valószínűleg nincs mozgás, de a felöltözött fák ott várnak, nem mennek sehová. Legfeljebb az öltözékeken pattan el egyre több szál.

Három éve novemberben a Gutenberg utcai fákat tekerték színes kötött holmikba. A kerítések, biciklitárolók is kaptak „ruhát”. A belvárosban sok ta­­núja volt a színes dekorációnak, nagy sikert aratott a vasváris diákok akciója. Ezt abból is tudták, hogy a közeli szoborra adott sapkát, sálat már az első napon elvitték.