Fedett kerékpártárolókat is építenek székkutason, azokat is befuttatják majd

Öt székkutasi buszvárót okosít és zöldít legkésőbb 2021-ig Székkutas önkormányzata. Lesz bennük wifi és telefontöltő is.

– Néhány hónapja az interneten láttam fotót okos és zölddel befuttatott bécsi buszvárókról. Gondoltam, ha egy világvárosban ez bevált, akkor nálunk miért ne? – mondta Szél István, Székkutas polgármestere, aki megerősítette a kampányban tett ígéretét: a településen okos buszvárókat hoznak létre.

– A terveink szerint az okos buszmegállók átlátszó anyagból készülnek, mint akár a mostaniak is, amiket növénnyel futtatunk majd be. Így nyáron a melegtől, télen a hidegtől is jobban védenek majd. Arról nem is beszélve, hogy mennyivel környezetbarátabbak, természetesebbek lesznek. Internetezéshez, telefontöltéshez használható pontokat is kiépítünk okos padokkal, amelyeket napelemmel működtetünk. Szeretnénk együttműködést kötni a DAKK-kal, hogy a várakozók ne egy A4-es papírról olvassák le a menetrendet, hanem egy ugyancsak napelemmel működtetett digitális tábla legyen ebben segítségükre.



Szél István kiemelte, a település lakóinak nagy része kerékpárral közlekedik a faluban. Így a buszmegállóig is biciklivel érkeznek. Jelenleg is van néhány biciklitartó a buszmegállóknál, de az kevés. A tervek szerint várónként 30-50 kerékpár tárolására alkalmas fedett helyeket alakítanak ki, amelyeket szintén növénnyel futtatnak majd be.