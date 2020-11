Fejlődő pályára állítják a klinikákat Szegeden

Alig marad olyan területe a klinikai központnak a megyeszékhelyen, ahol ne valósulna meg korszerűsítés. Csaknem harminc fejlesztésről adtak most számot, ezek közül folyamatban van például a Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika építése és a koraszülött intenzív osztály kialakítása is.

Jelentős fejlesztésekről számolt be a Szegedi Tudományegyetem a frissen megjelent ma­­gazinjának hátoldalán, igaz, ezek közül több már el is készült, ilyen a hibrid műtő a Petri Gábor Klinikai Tömbben, a Nukleáris Medicina Intézet, a szakdolgozói öltöző, a 3D nyomtatóközpont, valamint az Oktatási Centrum és az Onkoterápiás Klinika fejlesztése.

Több lesz a tanlabor

Azonban a jövőben fejlesztik például a Temesvári körúton a gyermek-anyagcserelabort és a gyermekgenetikai labort is, a Mars térnél felnőtt pszichiátriai gondozó épül, míg a Fogorvostudományi Kar tömbje teljesen átalakul a Vasas Szent Péter utcai rendelőintézetben, és ugyanígy történik az Egészségtudományi Képzési Tömbbel is a Szőkefalvi-Nagy Béla utcában. Így a Vasas Szent Pé­­ter utcai tömb nemcsak korszerűbb, hanem nagyobb is lesz, ugyanis 3 új liftet és 24 tanlabort alakítanak ki benne. Az épület magasságát azonban csaknem 3 méterrel csökkentik, a tetőre pedig napelemeket szerelnek fel. A Szőkefalvi-Nagy Béla utcai épületben teljes körű felújítást végeznek, ott 41 tanlaborral és 3 lifttel gyarapodnak.

új koraszülöttosztály

Javában zajlik a 21. századi elvárásoknak megfelelő koraszülött intenzív osztály kialakítása a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán. A harmadik emeleten valósul meg a beruházás az egyetem saját, csaknem másfél milliárd forintos forrásából. Németh Gábor, a klinika igazgatója lapunknak korábban elmondta, ha koraszülött jön világra Szegeden, akkor a szülés a nőgyógyászati klinikán történik, majd az újszülöttet mentő és inkubátor segítségével szállítják át a gyermekklinikán lévő PIC-re, ezen szeretnének változtatni a beruházással. Emellett a klinikán családbaráttá teszik a szülészetet egy országos program keretében.

Átépítik a gyerekklinikát

A gyermekek korszerűbb ellátását segíti majd elő a Gyermekgyógyászati Klinika átépítése is. Hamarosan ott is megindul a munka, így az egyik új tömböt a gyermekgyógyászati sürgősségi és traumatológai részleg kapja meg. Az alagsorban többek között egy sürgősségi triázsközpontot építenek ki, a földszinten 3 műtőből álló műtősblokk lesz, az emeleten pedig egy 16 ágyas intenzív részleg jön létre. A másik szárny­ban a gyermekpszichiátriai központ lesz, ott az alagsorban alakítják ki az ambuláns részleget, a magasföldszinten csoportos foglalkoztatószobákat építenek, az első és második emeleten fekvőbeteg-ellátási részleg lesz, a harmadik emeletet pedig oktatási célokra használják majd.

A végéhez közeledik a Fül-­Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika új szárnyának építése is, amit összenyitnak a régi épülettel, így jelentősen bővül a klinika. A jövőben egy sejtlabor is épül, bővítik a Jancsó Kollégiumot, valamint infektológiai klinikát és oktatóközpontot alakítanak ki az Állomás utca 6. szám alatti területen.