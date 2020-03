Felfedezhetik Európát a diákok

Diákkonferencián, on­­line kvízjátékon és EU-órán is részt vettek a szegedi Kiss Ferenc Erdészeti Szakgimnázium diákjai. A program célja az volt, hogy a végzős diákok megismerkedjenek az Európai Parlament működésével. A magyar középiskoláknak is lehetőségük van arra, hogy pályázzanak az Európai Parlament Nagykövet Is­­kolája címre. A Kiss Fe­­renc Erdészeti Szakgimnázi­­um még 2019-ben nyújtotta be pályázatát, ehhez több rendezvényen kellett részt venniük. Az országos program egyik eseménye volt Budapesten a „Hallasd a hangod!” diákkonferencia, ahol az iskola négy junior nagykövettel képviselte magát február végén.

– A szervezők rendkívül szín­­vonalas programot állítottak össze. Előadott Tomislav Korman, az Európai Parlament Kommunikációs Főigazgatóságának sajtóreferense, Papp-Váry Árpád marketingszakértő és Kiss Gergely háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, és a magyar EP-képviselőkkel is beszélgethettek diákjaink – részletezte Máhigné Stefanovits Márta pedagógus. Elmondta, a program célja, hogy minél több információt adjanak át a diákjaiknak az Európai Unióról és az Európai Parlament működéséről.

A pedagógus úgy fogalmazott, még az okostelefonok világában is fontos, hogy a 14–18 évesek ismerjék, milyen lehetőségeik vannak, mit jelent az európai polgár szerepvállalás, hogyan lehet részt venni a döntéshozatalban. A Fedezd fel Európát! programban a szakgimnázium harmincnyolc 12. évfolyamos diákja február végén vett részt egy budapesti kiránduláson, ahol többek kö­­zött interaktív EU-órát is tartottak nekik, emellett a fővárost is felfedezhették.

A szegedi erdészeti iskola ötfős csapata egy online kvízjátékra is benevezett, ahol 44 iskola közül holtversenyben a 3. helyen végzett. Ez arra jogosította fel a tanulókat, hogy Strasbourgba utazhassanak, és egy napot töltsenek az Európai Parlamentben. A járványügyi helyzet miatt egyelőre nem tudják, mikor utazhatnak. Azt viszont igen, hogy ha kijutnak, akkor párbeszédet folytathatnak Európa jövőjéről angol, né­­met vagy francia nyelven, és modellezhetik is majd a parlamentben folyó munkát.