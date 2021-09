Felújítják az öltözőt, lelátót építenek

Mintegy 20 millió forintot költ arra az Egységes Sportkör Kiskundorozsma Egyesület, hogy modern öltözői és mosdói legyenek a futballistáknak. Emellett a műfüves pálya kispadokat és 100 fős lelátót is kap.

Kívül-belül megújul az a két épület a kiskundorozsmai sportpályán, amely magába foglalja az öltözőket, az illemhelyiségeket és a klubtermet is. A munkálatok már javában zajlanak, a nagyobbik épületben a légtechnikát is kiépítették, ezzel megelőzve a falak penészedését, amelyet a párás levegő okozott korábban.

Mindenféle korosztály használja

Ottlik Sándor, az Egységes Sportkör Kiskundorozsma Egyesület elnöke lapunknak elmondta: az önkormányzati tulajdonú sportpálya két épülete 17 évvel ezelőtt készült el, azóta fejlesztés nem történt ott. Most azonban mintegy 20 millió forintból modern körülményeket kapnak a sportolók, akik mintegy 200-an vannak, a legfiatalabb focista 4 éves, míg a legidősebb 60 év feletti – tette hozzá.

Tao-támogatás és önkormányzati önerő

Az elnök jelezte: a beruházás TAO-támogatásból valósul meg, amit a Hansa-Kontakt Kft.-nek köszönhetnek, hiszen ők az első telefonhívás után úgy döntöttek, hogy adójukkal segítenek az egyesület terveinek megvalósításában. Ottlik Sándor hozzátette: a sportfejlesztéshez 30 százalék önerőre is szükség volt, amelyet az önkormányzattól kaptak, ezért pedig Mihálffy Béla önkormányzati képviselő lobbizott.

Száz drukker foglalhat majd helyet

Beszámolt arról is, hogy a 2014-ben létrehozott műfüves pálya mellett jelenleg sincsenek kispadok, valamint lelátó sem a szurkolóknak, így most ezt is pótolják a Magyar Labdarúgó Szövetség jóváhagyásával.

A lelátón 100 drukker foglalhat majd helyet.

Ottlik Sándor szerint a mostani fejlesztések nemcsak a dorozsmai sportolóknak fontosak, hanem más szegedi csapatoknak is, hiszen közülük többen is ide járnak edzeni, valamint a mérkőzéseiket is itt tartják meg rendszeresen.

Lapunk megkereste Mi­hálffy Béla képviselőt is a be­­ruházás kapcsán, aki arról beszélt, hogy egy képviselőnek kötelessége a településrész legnagyobb sportegyesületét segíteni, valamint úgy véli, hogy az elnök elkötelezett munkát végez, amelyet mindenképp fontos támogatni. Elárulta: a sport egyébként is szívügye, mert valamikor ő is az egyesület tagja volt, egyik lánya pedig jelenleg is igazolt sportolója a női labdarúgószakágnak.