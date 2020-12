Hagyomány az összefogás kiskundorozsmán, idén is szebbé teszik a nélkülözők karácsonyát a helybeliek

A járványhelyzetben is összefogtak a dorozsmaiak azért, hogy szebbé tegyék a rossz anyagi körülmények közt élők ünnepét. Kétszer is meleg ételt kapnak, valamint csomagokat is osztanak. A településrészen egyszerre öt Mikulás járt a múlt hétvégén.

Példaértékű az az összefogás, ami Kiskundorozsmán valósul meg annak érdekében, hogy a nélkülözőknek is szép karácsonya lehessen. A következő napokban több alkalommal is adományt kapnak a hátrányos helyzetű nagycsaládosok és a nehéz sorsú idősek. Kétszeri megvendégelés Mihálffy Béla, a településrész önkormányzati képviselője arról tájékoztatta lapunkat, hogy a Petőfi Sándor Művelődési Ház, a Kiskundorozsmai Lokálpatrióták Egyesülete és a „Sztriha Kálmán" Közhasznú Alapítvány a sokéves hagyományhoz híven idén is összefogott. December 20-án 500 személynek főznek ebédre halászlét, amihez minden háztartás desszertet is kap, utóbbit a Vidám Nők Klubja készíti el. Sőt, egy csomag gyümölcs is jár majd az ízletes étel mellé. A járványügyi helyzetre való te­­kintettel ezúttal nem a művelődési ház udvarán látják vendégül az érintetteket, hanem mindenkinek házhoz viszik az adományt. Bányai Attila vállalkozó is ar­­ról gondoskodik, hogy szebbé tegye a helyben lakók karácsonyát, így ő december 24-én 150 személyt vendégel meg egy tál gulyással és egy buktával. Angyalok a helyiekért Mihálffy Béla beszámolt arról is, hogy ez az összefogás állandó a településrészen, és ebbe a harmonikus közösségi életbe kapcsolódott be idén a Dorozsmai Angyalok csoport is, akiket képviselőtársa, Fodor Antal is jelentős mértékben támogat. Ők tartós élelmiszert osztanak majd karácsony előtt, továbbá cipősdobozos akciót is hirdettek, valamint a gyerekeknek díjazásos rajzpályázatot szerveztek. Gondoskodtak arról is, hogy egy gyerek se maradjon ajándék nélkül, december 5-én egyszerre 5 Mikulás járta az utcákat. Önzetlen dorozsmaiak A képviselő megjegyezte, büszke arra, hogy dorozsmai lehet, mert ez a sok segítség és támogatás csakis a jó szándékú kiskundo­rozsmaiak felajánlásai révén va­­lósulhat meg, akik mindannyian érzik a nehéz idők szavát.