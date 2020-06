Hamarosan kirepülnek a röszkei gólyafiókák

Négy tojást költött ki, mostanra azonban csak három fiókát ne­­vel a röszkei gólyapár.

Hogy a negyedik kismadárral mi lett, valószínűleg csak azok tudják, akik rendszeresen nyomon kö­vetik a védett madarak életét a fészket figyelő webkamera segítségével, valószínűleg azonban annak a helyzetnek esett áldozatul, hogy túl sokan voltak. Ilyen­­kor a gólyák a legkevésbé életrevaló fiókát nem etetik úgy, mint a többit, így az éhen hal, de az is előfordul, hogy egyszerűen csak kidobják a fészekből.

A három másik utód azonban szépen cseperedik, és köszönhetően annak, hogy anyjuk ha­­mar lerakta tojásait, jóval fejlettebbek is, mint sok más kis­­gólya, amelyek szintén idén jöttek a világra. Már állnak, ami azt jelenti, hogy nagyjából egy hónap múlva ki is repülnek a fészekből. Addig azonban szü­leiknek még fáradhatatlanul hordaniuk kell számukra a táp­­lálékot: földigilisztákat, kétéltűeket, halakat, hüllőket, rágcsálókat, ízeltlábúakat, földön fészkelő madarak fiókáit és tojásait is elfogyasztják. Napi négykilónyi táplálékra van szüksége a családnak, így nem csoda, ha együtt nagyon ritkán láthatók a fészekben: valamelyik felnőtt mindig beszerzőkörúton van.

Júliustól azonban, miután megtanultak repülni, már az utódok is maguk szerzik majd meg táplálékukat, hamarosan pedig a fészket is elhagyják, és önálló életet kezdenek.

Ha szeretné élőben követni a gólyafiókák növekedését, azt EZEN A LINKEN teheti meg.