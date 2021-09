Hamarosan nem ráz majd az Igásra vezető út

A Makóhoz tartozó külterületeken élők régi problémája oldódik meg hamarosan: befejezés előtt áll az Igási út legrosszabb szakaszának felújítása. Az érintett mintegy 4,6 kilométeres útszakaszon eddig gyalog gyorsabban lehetett haladni, mint autóval.

Nem túlzás azt mondani, hogy az Igási útnak egészen mostanáig volt egy szakasza, amelyen csak lépésben lehetett közlekedni, annyira hepehupás, kátyús volt. Pedig fontos útról van szó: ezt használják a legtöbben, akik a városhoz tartozó valamelyik külterületre, Igásra, Bogárzóra, Hatrongyosra tartanak, vagy onnan a városba. Ez valaha igen népes, többezres lélekszámú, tanyás terület volt, ahol az emberek mindig is gazdálkodással foglalkoztak, de még most is élnek itt néhány százan. Számukra életbe vágó az út minősége.

Mágori András városüzemelési tanácsnok A Délmagyarországnak elmondta, a Magyar Közút Nzrt. megyei igazgatóságától még tavaly, a 43-as főút városi szakaszának felújításakor kapott ígéretet az Igási út helyreállítására.

Kátyúzás már akkor is történt, de ezt követően fel is mérték, melyik szakasz van a legrosszabb állapotban, és most ott végzik el a szükséges javításokat. Egy 4,2 kilométeres szakaszt tesznek rendbe összesen 46,5 millió forintból.

– A pénz teljes egészében állami forrás, előteremtésében Lázár János honatya segédkezett – mondta Mágori. Az úton nem csak felületi foltozást végeznek: két réteget kap az érintett szakasz, így szintbe hozzák, és eltűnnek a kátyúk. A munka hamarosan hivatalosan is befejeződik, így az emiatt átmenetileg szükséges forgalmi korlátozásokat is fel fogják oldani. Ha készen lesz, az Igási út egykori legrosszabb szakasza a legjobb lesz, amelyen például a mentő is megfelelő gyorsasággal tud majd haladni, ha szükséges – hangsúlyozta lapunknak Mágori András városüzemelési tanácsnok.