Kiszomboron hamarosan megnyílik az új, fedett termelői piac a Nagyszentmiklósi utcában. Csütörtökön az önkormányzat fórumot hívott össze a helyszínre, hogy megtudja, milyen nyitvatartási rendet szeretnének a falu lakói.

– Két éve pályáztunk a fedett termelői piac megépítésére, nyertünk is 50 milliót, aztán miután elkészültek a tervek, kiderült, hogy nem lesz elég a pénz. Végül az eredetileg elképzeltnél szerényebbet építettünk fel, 59 millióból – mondta lapunknak Szegvári Ernőné polgármester a fórum előtt. Ezzel együtt is úgy láttuk, takaros, modern épületegyüttesről van szó. Mint megtudtuk, a hasznos területe 115 négyzetméter; készültek hozzá parkolók, épült férfi és női, sőt mozgáskorlátozott mellékhelyiség, illetve egy gondnoki iroda is. A fedett rész alatt 16 árusnak van elegendő pad, de ha szükséges, lehet továbbiakat elhelyezni a nyitott részen is, sőt a terület bővíthető. Szegváriné azt mondta, azt remélik, igazi agóra, közösségi tér lesz belőle, ahol sok helybeli fogja eladásra kínálni kertje terményeit.

A fórumot azért hívták össze, hogy kiderüljön, mit szeretnének a kiszomboriak, milyen legyen a piac nyitvatartási rendje. Először azt vetették fel néhányan, hogy azokon a napokon legyen nyitva, amikor a makói piac nincs – az szerdán, pénteken és vasárnap fogadja a vevőket. Végül azonban abban maradtak, kezdetben hétfő kivételével minden nap nyitva lesz kora reggeltől délig, aztán idővel majd kiderül, mikor van rá igény. Szóba került az is, miként fogják elosztani az árusok között a padokat. Szegváriné azt kérte, mindenki írja le, hol szeretne kereskedni és juttassa el a polgármesteri hivatalba javaslatát. Az már most kiderült, hogy helypénz nem lesz.

A piac épületegyüttese egyébként már teljes egészében készen van, a nyitásra azonban még várni kell, addig, amíg a szükséges szakhatósági engedélyek megérkeznek. Ez a polgármester becslése szerint a legjobb esetben még egy hónapot vesz igénybe.