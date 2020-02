Hatalmas sikert aratott a szentesi Gamer Party – Fotók

Gamer állomások, youtuberek, VR-szemüvegek… az ember csak kapkodja a fejét a Dr. Papp László Városi Sportcsarnok forgatagában, ahol nem ritka látvány egy-egy tanácstalanul álló, fejét vakaró felnőtt. A gyerekek azonban sokkal jobban kiismerik magukat ebben a „dzsungelben”, ez az ő világuk, nekik szólt a második szentesi Gamer Party.

A tavalyi sikert meglovagolva idén még több youtubert próbáltak meghívni a szervezők, akik nem csak aláírásokat osztogattak, de együtt is lehetett játszani velük a hatalmas ledfal előtt a színpadon.

Hirt Botond, tizenegy, unokatestvére, Gráfik Levente tizenkét éves, ők is leginkább az internetes tinisztárok miatt jöttek el, persze a játékokat is kipróbálták. – Mindent kipróbáltunk, amit csak lehetett, de a virtuális valóság-szemüveg volt a legjobb – magyarázták a srácok. Boti már korábban is játszott ilyennel, Levi most először, kicsit furcsa is volt neki.

A fiúk elmondták, a meghívott youtuberek közül mindet kedvelik, de a kedvencük Szarka Zsombor, azaz Zsomac – a fiatal srác öt és fél éve indította Youtube-csatornáját, ahol azóta már több mint kétszáztízezer feliratkozója van, a facebookon pedig harmincnyolcezren követik – nem csoda, hogy a gyerekek megőrülnek érte, hazai viszonylatban a legnagyobb Brawl Stars youtubernek számít.

– Nagyon örülünk, hogy eljöhettünk, és találkozhattunk a youtuberekkel, Zsomac a legjobb. Tavaly még a Minecraft volt a menő, idén azonban már a Brawl Stars, ő is ezzel játszik – segít eligazodni a játék-trendekben Boti és Levi. – Szabadidőnkben, ha lehet, ezzel játszunk meg ilyen videókat nézünk. Ha ráérnénk, egész nap ezzel játszanánk – mondják a fiúk.

Ez elég ijesztően hangzik, de hamar kiderül, hogy csak a felnőtteknek. – Ez a XXI. század, ezt a szülők nem értik – állítják a srácok. – Mi jól elvagyunk a játék világában.