Hatszor több a migráns Majdányban, mint a helyi

A kapukra kiragasztott arab nyelvű figyelmeztetésekkel szeretnék elérni a szerbiai Majdány lakói, hogy ne foglalják el házaikat a települést elözönlő illegális bevándorlók. Sokan panaszkodnak arra, hogy a migránsok rendszeresen egymásnak esnek, a konfliktusok általában a helyi kisbolt előtt történnek, amely talán a szerb taxisokon kívül az egyetlen haszonélvezője a helyzetnek, ami várhatóan csak romlik.

Elképesztő állapotok uralkodnak a déli határszakasz szerbiai oldalán a migráció miatt. A legnagyobb baj a kistelepüléseken van. Szerbiai túránkat Horgoson kezdtük, a település központi részén. Az egyik üzlet előtt három asszony beszélgetett, és már messziről hallatszott, hogy a bevándorlókkal van bajuk.

– Éppen most ment el egy csapat, de a kishatár közelében táboroznak. Általában dél körül bukkannak fel, akkor kelnek, mert éjjel a határon próbálnak Magyarországra jutni – mondta Dobáki Erika, aki szerint egy lányt meg is támadtak nemrég, de a környéken sétálók a fiatal nő segítségére siettek.

Egy csoport éppen ekkor érkezett a bolt elé, ahol a telefonjaikat szerették volna feltölteni, de nem engedték nekik. Ez azonban nem jelent nekik gondot, ha így nem sikerül, bemennek a lakatlan házakba, ahol még van áram.

A legtöbb migráns Horgosnál a majorságban gyűlt össze, ottjártunkkor nagyjából hetvenen várakoztak arra, hogy továbbinduljanak Magyarország felé.

A csoport egyik tagja azt mondta, hogy Marokkóból jöttek, és Franciaországba szeretnének eljutni. Ő egyébként éppen a nővérével beszélgetett videóhíváson keresztül. Nekik a legnagyobb problémájuk, hogy nem jutnak vízhez – legalábbis ezt mondta a férfi. Ugyancsak a horgosi majorban várakozik egy nagyobb afgán csoport, akik szintén abban bíznak, hogy Magyarországon át valahogy eljutnak Nyugat-Európába, az ő végső céljuk Németország.

A horgosihoz hasonló történeteket meséltek Magyarkanizsa lakói is, bár ők azt mondták, hogy mostanában nem náluk táboroznak le a bevándorlók, hanem Bánátban. És a helyzet valóban tragikusabb is, Majdányban legalábbis nagyon nagy a baj.

Amikor megkérdeztük egy embertől, hogy merre van a kisbolt, ahol a migránsok gyülekezni szoktak, készségesen útbaigazított, de kiderült róla, hogy nem helyi, hanem Pakisztánból érkezett több ismerősével együtt.

Ők megmutatták, hogy hol és milyen körülmények között élnek. Elfoglaltak egy üresen álló házat, és amíg ott vannak, eltüzelik a fát, amit ki tudnak termelni az ingatlanból, majd odébb állnak egy másik lakatlan épületbe. A válogatott csoportban voltak szírek is, és azt mondták, hogy Törökországon és Koszovón át jutottak el eddig, de nem tudnak továbbmenni a szigorú magyar határvédelem miatt. Az egyik szír férfi már hússzor próbálta meg a tiltott határátlépést, de egyszer sem sikerült neki.

Néhány házzal arrébb egy asszonynak szúrt szemet stábunk, róla kiderült, hogy rendszeresen jár át Szegedre és Deszkre is.

– Szinte minden házat elfoglaltak már a migránsok a településen, legalább hat-hétszázan lehetnek most is itt, mi pedig már alig százan vagyunk – mondta.

Domonkos Mária szerint a legtöbb gond a marokkóiakkal van, ők rendszeresen egymásnak esnek fényes nappal is, többször már vérfoltokat láttak a járdán.

Az asszony azt állítja, hogy a patikában nyugtatókat tudnak venni, és arra ihatnak alkoholt, ilyenkor látni az utcán és az árokparton fekvő, ájult embereket is.

Majdányban egyébként jelenleg az lehet a legfeltűnőbb, hogy néhány ház ajtajára arab nyelvű feliratokat ragasztottak ki. Ezen kérik a migránsokat arra, hogy ne foglalják el, és ne tegyék tönkre a házat, mert annak van gazdája, és majd még szeretné használni. A településen egyébként már nagyon sok épület lakhatatlan, az ablakkereteket, az ajtófélfákat és minden más éghetőt eltüzeltek a migránsok.

Ami pedig a már említett kisboltnál történik, az tényleg elképesztő. Az üzletben nem engedték meg, hogy fotózzunk, ami végül is érthető, mert a hírek szerint össze-vissza váltják át a bevándorlók euróját dinárra, és mindennel ki is szolgálják őket, ami a maroknyi falubelinek nem tetszik. Amikor ott voltunk, az üzlet előtt legalább tizenöten várakoztak. Volt aki telefonált, vagy éppen evett valamit, és egyszer csak egy taxi is felbukkant, majd még három. Ők a migránsokat fuvarozzák a határ közelébe, de egyik sofőr sem állt velünk szóba, amikor megkérdeztük, hogy mégis mennyi pénzt kérnek egy útért.

A bolt előtt ült egy férfi, aki arról beszélt, hogy senki sem törődik velük, és az áldatlan állapotokkal sem.

A házak lakhatatlanok, lassan senki sem marad a településen, ha ez így halad tovább, az emberek pedig továbbra is félnek. Szerinte Majdánynak lassan teljesen vége lesz, egy helybéli sem marad, száz százalékban migránsok lakta településsé válhat.