Hét igazolt beteg van Makón, Márki-Zay pedig szembe megy a szabályokkal

Megváltozik a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje Ásotthalmon. Szerdán és pénteken nem lehet egy ideig ügyeket intézni személyesen. A járvány fokozódásának ellenére Hódmezővásárhely polgármestere kibúvót javasol a szabályok alól a most házasulóknak, Makón pedig hét igazoltan pozitív fertőzött van.

Szeptember 24-től már érintésmentesen lehet kezet fertőtleníteni a hódmezővásárhelyi városházán, a berendezés egy pedál megnyomásával működik. A kézfertőtlenítés a városházára érkezőknek kötelező.

Bár a hivatalban figyelnek a biztonságra, a polgármester szembe megy az országszerte elfogadott szabályokkal. Márki-Zay Péter felajánlotta a most házasulóknak, hogy vegyék bérbe a lakodalomra a város valamelyik helyiségét, mert az nem vendéglátóhely, így nem kell bezárni este 11 órakor, ahogy az egyébként ez mindenhol kötelező.

Változik az ügyfélfogadás

Szeptember 24-én jelentették be a település közösségi oldalán, hogy a járványhelyzet miatt megváltozik a polgármesteri hivatal ügyélfogadási ideje Ásotthalmon. Szerdán és pénteken nem lesz ügyfélfogadás. Hétfőn és csütörtökön 8-tól 12 óráig, kedden pedig 13-tól 17 óráig várják a lakosokat.

Negyvenhatan karanténban

Makón Farkas Éva Erzsébet polgármester tartott online tájékoztatót a jelenlegi helyzetről. Elmondta, hogy a járásban is egyre több a fertőzött és a karanténban lévő beteg. A járásban összesen 46-an vannak hatósági házi karanténban, közülük 16-an pozitívak, azaz fertőzöttek. Makón 29 ember van karanténban, közülük heten igazoltan is betegek.

Jelenleg is várnak még teszteredményekre, így a polgármester szerint biztosan több fertőzött lesz a járásban és a településen is. A kórház egyik dolgozója is megfertőződött a koronavírustól és a helyi népjóléti intézményben is felbukkant a vírus.

Fertőtlenítik a játszótereket

Makón fertőtlenítik a játszótereket és a közösségi tereket is. A piacon kötelező a maszkviselés és a kézfertőtlenítés, ami igaz a strandra látogatókra is.

A Facebook pedig tegnap reggel elkezdte letiltania legnagyobb magyar nyelvű járványtagadó oldalakat. Többek között lekapcsolták Lenkei Gábor oldalát, amit több mint százezren követtek, és Gődény György hasonló méretű csoportját.