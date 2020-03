Ne essen pánikba! – azzal nemcsak önmagának, hanem még a gyerekének is árthat

Próbára teszi a szülőket a világjárvány. A koronavírus miatt bezártak az óvodák, iskolák, és sok szülő otthonról folytatja a munkáját.

– Azoknak a legnehezebb, akik a munkájuk miatt nem tudnak otthon maradni. Ők attól félnek, hogy hazaviszik magukkal a ví­­rust – mondta lapunknak Nagy Istvánné Rózsa, a Fészek Nagycsaládosok Egyesületének elnöke. A civil szervezetnek Szegeden és környékén 118 család a tagja. Nagy tartalékokkal nem rendelkeznek, sőt, előfordult, hogy már most az egyesülettől kértek élelmiszer-adományt. Közben azt is meg kell oldaniuk, hogy az egy hete otthon lévő gyerekek folytassák a tanulást.

Csak semmi pánik!

– Az a legfontosabb, hogy a szülő tegye magát rendbe lelkileg. A gyerekeink figyelnek minket, és azt tanulják tőlünk, hogy miként kell reagálni egy stressz­helyzetben – hangsúlyozta Po­­dani Krisztina pszichológus. Szerinte a járvány kapcsán arról kell beszélni a gyerekkel, hogy miként védekezzen a kórokozó ellen, hogyan mosson kezet, és ne nyúljon az arcához.

– A gyerekek „kis felnőttek”, soha ne hazudjunk nekik! In­kább válaszoljuk meg a kérdései­ket, nyugtassuk meg őket. Persze a valós statisztikai adatokat – például a vírussal kapcsolatos halálozási rátát, ami minket is szorongat – nem feltétlenül kell elmondanunk nekik – folytatta a szakember.

Gyógyír a közös játék

– A koronavírus-járványhoz hasonló szituációkat határhelyzeteknek nevezik a tudományban. Ilyenkor kizökkenünk, kikerülünk a robotpilóta üzemmódból. Paradox módon, a végeredmény akár még jó is lehet. Kénytelenek vagyunk a napi rutinból kilépve gondolkodni, másképpen viselkedni, kommunikálni – nyilatkozta Kiss József pszichológus. Sok gyerek hajlamos a szorongásra, ezért szerinte nagyon fontos, hogy a szülő biztonságot sugározzon.

Ne titkolózzunk!

– Ha egy szülő önmaga is pánikban van, akkor nem tud gyerekének megnyugtató válaszokat adni egy ilyen helyzetben. A középiskolás gyerek már szinte felnőtt. Nem az, de szinte felnőtt. Vele azért le lehet ülni, hogy megbeszéljük, mi zajlik most a világban – folytatta Benák-­Tömöri Judit, aki ugyancsak pszichológus. Szerinte nagyon fontos, hogy a megoldásokról is beszéljünk. Nehogy azt mondjuk egy érettségire készülő gyereknek, hogy fogalmunk sincs, mi lesz majd. Mondjuk azt, hogy még nem tudjuk, de a szakemberek már dolgoznak rajta.

A szülő vizsgázik most

– A gyerekek arra fognak emlékezni később, hogy milyen volt az, amikor otthon voltak ebben az időszakban. Amikor nem kellett iskolába menni, de együtt voltam apával, anyával, a testvéremmel – hangsúlyozta Podani Krisztina. Ha a biztonságos környezetet fenn tudjuk tartani, akkor ők erre fognak emlékezni, és nem a járvány részleteire.