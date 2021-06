Hosszú lesz majd a hibalista

Hódmezővásárhely csaknem 40 játszótere közül mindössze kettőnél nem találtak hibát annak a cégnek a munkatársai, akiket a város bízott meg azzal, hogy mérjék fel a játszóterek állapotát. A többi mind felújításra szorul – ezt a város polgármesterétől tudjuk.

Jó néhány játszótéren jártunk, sok panaszt hallottunk. Volt, ahol a hinták állapotára, kiálló csavarokra, máshol a homokozó állapotára panaszkodtak. Gondot jelent, hogy időről időre túlcsordul a szemét a kézi hulladékgyűjtőkben. Ami pozitívum, hogy most már legalább a fűben nem vesznek el a gyerekek.

Minden játszótéren levágták a zöldet, igaz, már nem is úgy nő, mint tavasszal.

Hová lett a napvitorla?

– A népkerti játszótéren a játékok kissé leamortizálódtak. Rájuk férne a felújítás. Nemcsak a festésre gondolok, hanem a leszakadt, megrongálódott elemek megjavítására is. A hajón például van olyan csavar, ami kiáll, balesetet okozhat – sorolta Dura Zsanett édesanya, aki a kis Deniszt hintáztatta.

Ugyancsak a népkerti játszótéren hetek óta nem lehet használni a fészekhintát. Szalaggal kerítették körbe.

A Damjanich utcai játszótéren Tóth Viviennel beszéltünk, aki Dominik nevű kisfiával játszott. Az anyuka hiányolta a napvitorlát. Már kétszer ellopták valakik a vásznat, de a Tiszta Szívvel Egyesület tavaly is pótolta. Lehet, hogy az új vitorlát is „elfújta a szél”?

A Szabadság téri játszótéren az egyik rugós játék feje már régen letört. A kötélmászóka körül szép rend van, a homokot is felgereblyézték. A homokozóban azonban valósággal megkövült a homok, egy igazi ásó is beletörne.

Önkormányzati feladat

A játszóterek állapotával kapcsolatban sokan még mindig a Tiszta Szívvel Egyesületet keresik. Ezért is adtak ki idén tavasszal egy közleményt, amelyben leírták, megdöbbentő, hogy mennyire elhanyagoltak és balesetveszélyesek a vásárhelyi játszóterek, de ezek karbantartása nem az ő, hanem az önkormányzat kötelező feladata.

– Megpályáztattuk a játszóterek felmérését. A nyertes cég jelenleg is végzi a felmérést – mondta megkeresésünkre Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere.

– Az eredményt ugyan még hivatalosan nem kaptuk meg, de már annyit tudunk, hogy két játszótér kivételével mindegyiken akad kisebb-nagyobb javítanivaló. Amilyen hibákat a felmérés feltár, azokat kijavíttatjuk. A feladatra ugyancsak pályázatot írunk ki. Aki a legolcsóbban vállalja a munkát, az nyeri el. Mi is látjuk, hogy nagyon elöregedtek a játszótereink, ez alól csak néhány kivétel, a kishomoki, a Hódtói pihenőparkban lévő és az idén átadott Éva utcai – sorolta lapunknak a városvezető.

A képviselőkön is múlik

– Az elmúlt időszakban is volt, hogy a régebbi játszótereken a balesetveszélyesnek minősített elemeket leszereltük. Ilyen előfordulhat az átfogó felmérés eredményének ismeretében is. A játékok pótlása az adott választókerület képviselőin is múlik. Idén minden egyéni képviselő 3 millió forintos ke­­retet kapott, amibe akár új játszótéri eszközök vásárlása is belefér – hangsúlyozta a polgármester.

Márki-Zay Péter azt is el­mondta, a fűnyírás és a kukák ürítése a HMSZ Zrt. feladata. A fűnyírással utolérték magukat a dolgozók, az utóbbinál pedig egy új alkalmazást vezetnek be. A HMSZ munkatársai járattervet kapnak a kézi hulladékgyűjtők ürítéséhez. Fotóval kell majd dokumentálniuk a vállalat dolgozóinak a feladat elvégzését.