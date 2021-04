Húsvétkor étteremből is jöhet a menü, nem csak a konyhából

A legtöbben biztos nem vágunk le egy fél birkát a húsvéti ebédhez, pedig annál kevesebből nem érdemes nekiállni. Ugyanez igaz a négy sonkatekercsre és a 25 deka franciasalátára. A házhoz szállításhoz már hozzászoktunk az elmúlt egy évben, de ünnepekkor még jobban pörög az üzlet, kényelmesek vagyunk, nem állunk neki főzőcskézni, ha nem muszáj.

Ez a húsvét nem olyan, mint máskor. A nagy családi találkozások elmaradnak, locsolkodó se lesz annyi, mint máskor, de enni azért kell. Ha pedig a háziasszony nem akarja a konyhában tölteni az ünnepet és az azt megelőző napokat, akkor rendel. Talán a pizzériákon kívül a legtöbb vendéglátós előjött valamilyen kínálattal.

Van érdeklődés

Ha nem muszáj, sokan inkább nem küzdenek otthon, a konyhában – rendelésre is készülhet a húsvéti ünnepi menü – írtuk ezt három évvel ezelőtt, húsvét előtt, 2018. március 20-án. Most pedig a koronavírus miatt átalakult fogyasztási szokásoknak köszönhetően másról sem szól a vendéglátás, mint az elvitelről és a házhoz szállításról.

– Ilyet még nem csináltunk, a hagyományos sültes tálak mellett hidegtálat is készítünk idén klasszikus fogásokkal, többek között füstölt kötözött sonkával, tojással, tormakrémes sonkatekerccsel, kaszinótojással és nyúlpástétommal – kezdte sorolni Bittó Árpád, a rendezvényszervezéssel foglalkozó Sport&Life, a Vármegye és a Kastélykert éttermet üzemeltető Waldorf 2000 Kft. ügyvezetője, aki a hét elején, kedden, amikor ott jártunk, elismerte, hogy van érdeklődés, de még nem izzanak a telefonok.

Ez viszont normális, mert sokan a legutolsó pillanatban kapnak észbe.

Következő a ballagás

– A kétszemélyes tálak máskor is jól fogynak, sokan járnak ki érte, húsvétra halászlével is készültünk. A húsvéti tálon rajta van minden, ami kell, nem kell elmenni a boltba. Bevásárlással is kerül ennyibe, vagy többe – mondta az ügyvezető.

– Ez egy lehetőség, amit mindenki próbál kihasználni, a következő ilyen a ballagás lesz – tette hozzá. A vendéglátás általános helyzetét nem tudtuk megkerülni beszélgetés közben. Bittó azt mondta, a forgalom harmadát hozzák most.

– Most ezt az időt éljük. Arra törekszem, hogy ezt az évet nullára hozzuk ki. A túlélésre játszunk – fogalmazott.

Kisebből sokat

– Hála Istennek folyamatosan csörög a telefon. Tapasztalataink szerint azt rendelik, aminek otthon nem állnak neki, például a csorbát vagy a birkapörköltet. Ahhoz, hogy finom legyen, meg kellene venni egy fél birkát, de nagyszámú vendéget amúgy sem lehet hívni, egyszerűbb a rendelés. Kisebb adagokból visznek sokat – mondta Veres Orsolya, a Diófa tulajdonosa, aki szerint ugyanez igaz a sonkatekercsre és a kaszinótojásra, amit otthon elkészíteni pepecs munka.

Kocsonya Bordányból

– Húsvéti különlegességgel nem készültünk, van érdeklődés, de nem sok. Vannak, akik ránk bízzák a húsvéti tál elkészítését, általában tudjuk, mit szeret a család – mondta Katona László, a mórahalmi 4-es Vendéglő tulajdonosa. A bordányi Vadgesztenye étteremben újdonsággal, kocsonyával készültek a húsvétra, ami kapósnak bizonyult.

– Egyik nap még alig volt rendelés, másnap meg már öt A4-es lapot teleírtunk – mondta Nagyapáti Károlyné Klárika, az étterem üzemeltetője.

Babka és répatorta

– Egyre jellemzőbb, hogy ünnepekkor tőlünk is rendelnek. Ezekre fix dobozokkal készülünk, amiben válogatás található. Most például répatorta, tojáslikőrös desszert, babka és klasszikus sós és édes kalács kerül a csomagba. Népszerűek ezek, már jóval az ünnep előtt elkezdenek érdeklődni irántuk. Szerintem a különleges, egyedi dolgokat keresik az emberek, amivel fel lehet dobni a klasszikus menüsort – magyarázta Barta Enikő, a Sugar & Candy desszertező tulajdonosa, akinek öt és fél éves kisfia, Füle Benedek is besegített a húsvéti édességek készítésébe.