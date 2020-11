Iskolákat zártak be Makón, Székkutas oxigénszint-mérő készüléket szerzett be

Közelít a megyében a négyezerhez a koronavírussal fertőzöttek összlétszáma az Operatív Törzs hivatalos adatai szerint. Közben több makói iskolát is bezártak, és az üllési polgármester is óvatosságra int.

Székkutas önkormányzata a háziorvos kérésére tíz oxigénszint-mérő készüléket szerzett be, amiket néhány napon belül beüzemelnek – erről Bakos Attila háziorvos számolt be a település hivatalos közösségi oldalán. Az eszközt olyan családokhoz helyezik majd ki, amelyek a koronavírus miatt karanténban vannak és a családtagok között van rosszabb állapotban lévő, vagy idős beteg is.

A készülék könnyen fertőtleníthető és bárki képes használni. A mutatóujjra kell csíptetni és egy digitális kijelzőn látható a pulzusszám, valamint az oxigénszint százalékos értéke, amelyet telefonon keresztül is be lehet a háziorvosnak diktálni. A készülékeket a vírushelyzet megszűnte után is tudják majd használni, például asztmás, tüdőgyulladásos betegek otthoni kezelésénél.

Nagy Attila Gyula Üllés polgármestere pedig azt kéri, hogy a 65. év feletti idősek, valamint a krónikus betegségben szenvedők vigyázzanak egészségükre. Ha van rá mód, akkor a bevásárlást, gyógyszerkiváltást, csekkbefizetést bízzák fiatal, illetve egészséges hozzátartozóikra.

Makón a Távhőszolgáltató a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében ideiglenesen szünetelteti személyes ügyfélfogadását. Ügyintézésre az átmeneti időszakban kizárólag e-mailben és telefonon van lehetőség.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a járványhelyzet miatt a makói Kálvin Téri Református Általános Iskolában november 8-ig tantermen kívüli digitális munkarendet rendelt el. Ugyanez a helyzet a Makói Általános Iskola Bartók Székhelyintézményében is, ahol az alsósok és a felsősök is átálltak a digitális oktatásra, egyelőre nem tudni mennyi ideig. Közben Csongrád-Csanád megyében november 3-án már 3 ezer 892 igazoltan fertőzött betegről számolt be az Operatív Törzs.