Iskolává alakítják Vásárhelyen a Pávás-házat

A hódmezővásárhelyi Szőnyi Benjámin Általános Iskolájának elsősei szeptember 1-jén az Andrássy út 33. szám alatti, úgynevezett Pávás-házban kezdik meg tanulmányaikat. A Hódmezővásárhelyi Református Ótemplomi Egyházközség megvette az épületet, aminek az udvarát az iskola tantestülete teszi rendbe. A házon már a mesterek is dolgoznak.

– A Szőnyi Benjámin Általános Iskola 1994-ben kezdte meg működését. Alulról történt az építkezés. Jómagam 2005 óta szolgálom a gyülekezetet, akkor 150 körüli diákunk volt, most 350-en járnak hozzánk. Intézményünk iránt folyamatos az érdeklődés. A minőségi pedagógiai munka biztosításához azonban 450-500 gyermeknél nem tudtunk több diákot fogadni – emelte ki a július 1-jén megtartott sajtótájékoztatón Bán Csaba lelkész. Arról is beszélt, hogy a létszám növekedésével párhuzamosan a helyük is kevéssé vált.

Két éve tart a huzavona

– 2018 nyarán megkerestem a közgyűlés tagjait és az országgyűlési képviselőt azzal a kéréssel, hogy adják át nekünk a Petőfi utca 6. szám alatti ingatlant. A többségi, fideszes frakció támogatta ezt, Márki-Zay Péter polgármester azonban azt mondta, más céljai vannak az épülettel.

Ezután politikai háború kezdődött. Közgyűlési határozattal megkaptuk az egész épületet, de polgármester nem írta alá a szerződést, olyan dokumentumot küldött, ami csak az emeletre szólt. Jeleztem, hogy a közgyűlés nem így döntött, a polgármester viszont azt állította, hogy mi törvénytelenül kértük az épületet. Ezt követően a közgyűlés visszavonta a határozatát. Tovább már nem volt időnk várni – avatott be az előzményekbe Bán Csaba.

Így jött képbe az Andrássy út 33. szám alatti ingatlan, az úgynevezett Pávás-ház, szeptembertől ott kezdik meg tanulmányaikat az elsősök. Az épület az állam tulajdona, korábban a nyugdíj-folyósító intézet működött ott, öt éve üresen áll. A telek 1071, a rajta álló épület pedig 380 négyzetméter. A felújításhoz, ami festést, gépészeti munkákat jelent, ígérvényük van 25 millió forint állami támogatásra.

A tantestület rendezi az udvart

A kulcsokat már megkapták, a munka is elkezdődött. Az elvadult udvart az iskola tantestülete takarítja ki, bozótot vágnak, gallyakat darálnak. Az épületben pedig mesterek dolgoznak.

– Örömmel vettem, hogy tantestületünk érzi, most történelmet írunk, egy olyan általános iskolában dolgozunk, amit fel kell, hogy építsünk, és ehhez mindenkinek erős a motivációja – emelte ki a sajtótájékoztatón Gilicze Judit, az intézmény igazgatója.

Bán Csaba hangsúlyozta, az Andrássy út 33. szám alatti ingatlan átmeneti megoldás. A végleges cél, hogy vagy egy székhelyen, vagy a székhely mellett még egy másik telephelyen folyjon a nevelő-oktató munka.

A Szőnyi 3500-ból a 116-ik

– Szégyenletesnek tartom, hogy könyörögnünk kell, hiszen iskolánk a kompetencia mérés eredménye szerint idén a 3500 hazai iskola közül a 116. helyen áll – közölte Bán Csaba. Megemlítette, néhány napja kaptak levelet az önkormányzattól, amiben többek között a Petőfi utcai iskolaépületet is felkínálták nekik 390 millió forintért.

Gondolkoznak az ajánlaton, de szeretnének olyan feltételekkel megkapni, mint ahogy a Domonkos nővérek a Liszt Ferenc Általános Iskola épületét. Azzal hálálnák meg, hogy a kompetencia mérésen még tovább javítják az eredményeiket.