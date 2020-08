Ismét egyszerre túrták fel Szeged több pontját is

A megyeszékhelyen bevett szokás, hogy minden nyáron egyszerre túrják fel a város útjait. Idén ezt azzal tetőzték, hogy hétvégente az autósoknak tilos a rakparton közlekedni. Összeszedtük a legfőbb munkákat.

Teljesen megújul augusztus végéig a Csillag tér útburkolata. Ezzel egy időben szélesítik az utat a Lugas utcán, valamint a Budapesti körúton buszsávot hoznak létre. Ennek eredményeként nem lehet a téren és az odavezető útszakaszokon közlekedni. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a Szamos, a Róna és Retek utcák kereszteződésénél új forgalmi rend lépett életbe.

A Csillag tértől nem messze szintén beruházás zajlik, ugyanis az Etelka sor és a Tápai utca kereszteződésében építik a körforgalmat. Most a Tápai utca felőli részen dolgoznak, ez várhatóan augusztus végére kap egy réteg aszfaltot, majd ősztől a körforgalom másik oldalán dolgoznak majd. A Temesvári körút és a Népkert sor kereszteződésében sem túl rózsás a helyzet, itt is feltúrták az utat, ráadásul napokon keresztül jelzőlámpák nélkül kellett ott autózni.

A Stefánián zajló munkák miatt szintén megváltozott a forgalmi rend a Vár utca és a Dózsa utca között. Itt átépítik a Stefánia parkja melletti kiemelt szegélyt, a múzeumnál lévő trolimegállót és a színháznál a Vaszy Viktor térről az úton átvezető gyalogátkelőhely védőszigetét is. Korszerű, lámpás csomópontot építenek ki az Algyői út–Ladvánszky utca–Baktói utca–Diadal utca találkozásánál. Most a városból kifelé haladó forgalmat a szervizútra terelik, míg a befelé érkezők egy sávon közlekedhetnek az Algyői úton.

És ha még mindez nem elég, a Kossuth Lajos sugárút egy szakasza, a nagykörút és a Püspök utcai részen. Koszta Péter olvasónk szerint logikátlan, hogy éveken keresztül kerülgetni kellett a 1-es villamos vonalának felújítása miatt, viszont a közművek cseréje, felújítása elmaradt. Ezt most pótolják. Szerinte egy menetben, egy kellemetlenséggel, egy földtúrással, egyszerre le lehetett volna tudni. Mint írta, a város nem tud koncepcióban gondolkozni, ezért végeznek most ennyi felújítást egyszerre, ráadásul hétvégére a rakpartot is lezárják az autósok elől. Hozzátette, itt évente rendszeres „buli”, hogy nyáron a várost és annak az útjait szét kell bontani.