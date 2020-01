Jószolgálati nagykövet lett a világbajnok úszó

2016-ban lapunk Az év embere díjjal tüntette ki Berinszki Zoltánt, a jótékony szegedi taxist, aki számos ötlettel próbálta-­próbálja szebbé tenni beteg gyerekek életét. Ehhez a törekvéséhez csatlakozott a napokban a szintén lapunk által Az év embere díjjal elismert Süli Flóra világ- és Európa-bajnok szervát­ültetett úszó.

– Régóta szerettem volna már embereken segíteni, gyermekkorom óta arra törekszek, hogy akinek tudok, segítő kezet nyújtsak. Évek óta követem Zoli munkáját, és most karácsony környékén merült fel bennem, hogy megkeresem, hogy szeretnék az általa működtetett alapítványhoz csatlakozni. De­­cember 27-én írtam neki egy levelet, majd rögtön el is kezdtük a munkát. A Délmagyarország is írt a földeáki Mikáczó családról, ahol az édesanya és az édesapa is betegséggel küzd. Az ő gyermekeiket leptük meg karácsonyi ajándékként azzal, hogy Zoli elvitte a lányokat au­tóval Szegedre a JATE Klubhoz, ahol Horváth Tamás élő koncert volt, amire én kísértem el őket – mesélte Süli Flóra.

Berinszki Zoltán arról tájékoztatta lapunkat, hogy január 7-én hivatalosan is nevet változtatott a szervezetük, az új elnevezése Szent Fülöp Gyermekmentő Ala­­pítvány. Mint mondta, nagy öröm tagjaik közt tudni egy vi­lágbajnok sportolót, aki a jószolgálati nagykövet tisztséget is vállalta.