Júliustól minden áfás számlát látni fog a NAV

Júliustól bármilyen kis összegű áthárított áfát tartalmaz a kiállított számla, adatszolgáltatási kötelezettség alá fog esni – nyártól a befogadott számlákról is szélesebb körben ír elő adatszolgáltatási kötelezettséget a jogszabály.

2018 júliusától életbe lépett a NAV Online Számla Adatszolgáltatás, a kiállított számlákat az eladónak le kellett jelentenie, amennyiben annak áfatartalma elérte a 100 ezer forintot és a vevő magyarországi cég volt. Ezt a funkciót az online számlázó rendszerek automatizálták, vagyis a lejelentés a számla gépi kiállításakor megtörtént, az eladónak csak a kézi számláit kellett a NAV felületén egyesével bepötyögni 5 napon belül. A mulasztás számlánkénti 200–500 ezer forintos bírsága gazdaságfehérítőnek bizonyult, az államháztartás komoly bevételnövekedést realizált, így idén tovább szigorítják a feltételeket.

Kivétel nélkül

Második lépésként idén július 1-től már minden kiállított számlát jelenteni kell, és a vevők köre is bővült. Azok is beletartoznak, akik „belföldön nyilvántartásba vett adóalany” kategóriába esnek. Például a belföldi székhelyű áfás vállalkozások mellett az alanyi mentes vagy kizárólag adómentes tevékenységet folytatók is. Tehát olyan számla is az adatszolgáltatási körbe tartozik, ahol a kiállítónak nincs is áfa­bevallási kötelezettsége.

Határidő

Szigorítás, hogy a kézzel kiállított számlák bejelentésére a továbbiakban már csak 4 munkanap áll rendelkezésre. Az olyan kézi számlákat, melyek áfatartalma 500 ezer vagy azt meghaladó összeg, egy napon belül le kell jelenteni a NAV felületén. Fontos, hogy a számla­lejelentés csak a vevő adószámával lehetséges. Ez már nem csak az online számlázó rendszer fejlesztőjét, de a felhasználókat is érzékenyen érintheti, most már minden vevőhöz rögzíteni kell a 8 jegyű adószámot.

Magánszemélyek

Jövő év januárjától már nemcsak a „belföldön nyilvántartásba vett adóalany” számára kiállított számla lesz jelentésköteles, hanem minden számlás ügylet esetében élni kell a bejelentéssel. Vagyis a magánszemélyeknek kiállított számlákkal is bővül a kör.