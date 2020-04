Jutalomként tartalékszerep Sydney-ben

Bár nem indult olimpián a szegedi kenus, Fürdök Gábor (46), ám így is pozitívan értékeli 20 év távlatából a 2000-es, Sydney-ben rendezett eseményt és a tartalékszerepet. A kenuzástól eltávolodott, hiszen sofőrként a civil szférában dolgozik, de ha tehetné, újrakezdené a sportágat, a sárkányhajózásban pedig összejött az a vb-cím, amely hiányzott.

– Messzire került a kenuzástól, mivel foglalkozik most?

– Egy nagykereskedelmi cég­­nél sofőr vagyok. Reggeltől estig kocsiban ülök, mezőgazdasági és ipari kéziszerszámokat szállítok Csongrád, Békés, Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-­Szolnok megye területén. Nincs két egyforma napom, az biztos, és azért kezdtem bele, mert szeretek jönni, menni, szeretek utazni. Beindult a szezon, van vásárló, és mivel most leginkább otthon töltik az időt az emberek, így akinek kertje van, az igényli a jó szerszámgépet.

– Ezek szerint teljesen elszakadt a kenuzástól?

– Igazából ha tehetem, ak­­kor mindig hajóba térdelek, és vízre szállok. A koronavírus-járvány pozitív hozadéka, hogy nekem több szabadidőt adott: mivel nem tarthatok edzéseket az NKM Szegedi Vízisport Egyesület sárkányhajósainak, csak úgymond online, így nem vagyok másfél, két órát velük, és ezt az időt magamra fordítom.

– Miért a kenuzást választot­­ta annak idején?

– Sokakkal ellentétben ne­­kem nem a klub bázisa, a Dózsa György iskola volt ebben a meghatározó. Általános iskolás, hatodikos voltam, és ép­­pen elkezdődött a tanév, ami­­kor egy újsághirdetésben láttam meg a kajakos, kenus toborzót. Megkértem édesapámat, ő pedig levitt a vízitelepre.

– A mostani viszonyokhoz ké­­pest elég későn…

– Mondhatjuk. 11 éves voltam, míg manapság Kása Fe­renc mesteredző már a nyolc-, kilencévesekkel elkezdi a munkát. Nem volt ez annyira késő akkor, ez volt a jellemző.

– Most is ezt a sportot választaná?

– Valószínűleg igen.

– Miért?

– Sok oka van. Az első, mert szabadtéri. Aztán mindig szerettem a vizet. Egyéni sportág, de csapatban is adott a versenyzés. Mellette futottunk, úsztunk, futballoztunk, erősítettünk, ezekre épít, így szélesebb mozgási spektrumot jelent. A fiam is csinálta, amikor utánpótlásedző voltam a szegedi klubnál, de aztán abbahagyta.

– Melyik eredményére a legbüszkébb?

– A horvátországi Zágrábban az 1999-es Európa-bajnokságon C1 500 méteren harmadik lettem, az az eredmény nagyon feldobott. Illetve amikor Hüttner Csabával párban tartalékként eljutottunk Sydney-be, az olimpiára 2000-ben: az ahhoz vezető út is emlékezetes volt.

– Tartalékként milyen volt megélni?

– Furcsa, ám mi kiélveztük. Ez a tartalékszerep nekem jutalom volt. Jó lett volna indulni, de amit lehetett, azt kihoztuk be­­lőle. A Pulai, Novák egység indult 500 és 1000 méteren is, az előbbit nyerték, utóbbin ötö­­dikek lettek. Egy válogatót ők nyertek, egyet mi, a szétlövést ők, de mentünk mi is az olimpiai edzőtáborba. Ők kép­­viselték a rutint, mi pedig feltörekvő, fiatal páros voltunk. Ugyanúgy felesküdtünk, megvolt minden, ami az olimpiához kellett. Talán jobbak is voltunk az edzőtábor alatt ezren, mint ők, ám a sportpolitika egy picit közbeszólt. A saját sportágaim versenyei mellett eljutottunk a magyar vá­­logatott ví­­zilabda-, kézilabda­meccseire, úszást láthattunk élőben, sőt egy apró for­­tély folytán az ötödik sorból néztük a 100 méteres síkfutás döntőjét, illetve előttünk pár méterrel futott például 200 méteren Ben Johnson.

– Hüttner most szövetségi ka­­pitány, míg Fürdök Gábor a civil szférában dolgozik. Sors­­szerű ez?

– Az én döntésem volt. A pá­­lyafutásom végére besokalltam, hogy minden hétvége foglalt, ezért választottam civil szakmát. Két évet azért így is eltöltöttem Mexikóban, és a tanítvá­nyommal ki­­jutottunk a riói olimpiá­­ra is. Ám távol volt a család, elszakadtam tőlük, ritkán jártam haza, elég volt ennyi be­­lőle. Sajnos őket a komfort­zónájukból nehéz kimozdítani, így nem láttam a szakmai előrelépést. Állhattam a fejemre is, nem lehetett haladni, fejlődni velük. Egyébként ez a srác, Heliud Pulido megnyerte az idei Exatlon Mexikót: az első meccsen játszott még a magyarok ellen, a másodikon már nem, mert bejutott a döntőbe. Érdekes, hogy a kajakos Tóth Dávidot legyőzte. Jól felkészítettem – no, ez csak vicc. De továbbra is kenuzik.

– Milyen hiányérzete van a saját pályafutásából?

– Európa-bajnoki elsőségem és bronzérmem van, voltam olimpián is, és természetesen egy vb-cím jól jött volna, de az összejött a sárkányhajózásban. Ha ez nem elégítene ki, nyilván maradtam volna edző, de az meg teljes embert kíván.