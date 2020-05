Karantén kaland-tér: főzzük ki együtt

Íme az ötödik feladvány a CsaládKözPont csapatától. Ismét a konyhába invitálják a családokat.

A családi tűzhely lehet a közös alkotás tere. Éppen ezért a Karantén kaland-tér játékában a következő feladat, hogy a családok válasszanak ki valamilyen főételt vagy desszertet, és készítsék el azt közösen. Jusson mindenkinek valamilyen feladat a főzés, sütés során. A munkamegosztáshoz tartozik, hogy a végén az elpakolás is közösen történjen. Fontos, hogy a családok az elkészült finomságot együtt fogyasszák el.

Az okoseszközöket hagyja távol mindenki, mert egy vidám offline játék is tartozik a falatozáshoz: a családok készítsenek elő üres cetliket az asztalra íróeszközökkel. Mindenki írjon egy tetszőleges szót a papírjára és hajtsa össze a lapot. Nagy létszámú családoknál egy-egy szót írjanak személyenként, kisebb létszám esetén akár 3-4 szót is érdemes írni. Minden szó külön cetlin legyen. Ha kész, az összehajtogatott lapocskákat tegyék egy tálkába, majd húzzanak egyet-egyet. Mondják el egyenként az asztaltársaságnak, mi jut eszükbe arról a szóról, amit kihúztak.

A visszajelzés most sem maradjon el a feladvány teljesítése után. A családok küldjenek egy fotót az elkészített finomságról, amit ha másoknak is ajánlanának, akkor a receptet is mellékeljék a [email protected] címre küldött levélhez.

A lelkes játékosok az ötödik kihíváshoz tartozó extra feladatot a csaladegyetem.hu weboldalon olvashatják.