Kedvezőtlen Szeged levegője – Valószínűleg az is marad péntekig

Az előrejelzés szerint hiába a front, nem várható változás Szeged levegőjének minőségé­ben.

Az ország nagy részén már javultak a légszennyezettségi értékek, de Szegeden még min­­dig kedvezőtlen a levegő minősége – derült ki a szegedi mé­­rőállomás adataiból tegnap. Hétfőn is volt csapadék, kedden pedig a ködös reggelt eső követte, de a szálló por koncentrációja továbbra is magas maradt. A Rózsa utcai mérőállomáson még kora délután is 47 mikrogramm köbméterenkénti értéket mértek. Az egészségügyi határérték 50, míg 75-nél két nap után elrendelik a szmog­riadó tájékoztatási fokozatát. 100-nál pedig, amennyiben két egymást követő napon meghaladja az értéket a napi átlag, és a harmadikon sem várható javulás, a riasztási fokozat lép életbe.

A veszélyes levegőminőségnél már az egészséges embereknél is jelentkezhetnek légúti tünetek – hosszú távon azonban a kedvezőtlen minősítésű levegő is bizonyíthatóan káros az egészségre. Erre a legszennyezettseg.hu internetes oldal hívja fel a fi­­gyelmet, ahol az előrejelzés azt mutatja, a következő három napban nem változik a szmoghelyzet Szegeden. A légúti megbetegedésben szenvedők számíthatnak tüneteik felerősödésére, továbbá a szív- és érrendszeri be­tegségben szenvedők állapota is rosszabbodhat. Korábban megírtuk: a kis méretű szálló por belé­legezve gyulladást okozhat, és hozzájárulhat légzőszervi betegségek kialakulásához, vérrögképződéshez vezethet.

Az egészségtelen levegőminőségű helyeken nem ajánlott hosszú ideig a szabadban tartózkodni, különös tekintettel a gyerekekre, az idősekre, a várandós kismamákra és a kró­­nikus betegségben szenve­dőkre. Szellőztetni is a déli, kora délutáni órákban érdemes. A helyzeten a szél sokat se­­gítene.

Telente Szegeden a szálló por a legnagyobb utánpótlást a lakossági fűtésből kapja, il­­letve a város távhőszolgálta­tója, a Szetáv Kft. számít az egyik legnagyobb légszennyezőnek.